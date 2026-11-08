Рубль в хозяйстве не пригодился

Как отметил директор по инвестиционной стратегии УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Надоршин, примерно с августа повышенный интерес населения к наличности идет на спад. «Это совпадает с первыми официальными заявлениями о том, что слухи о масштабной мобилизации после выборов, разносимые сарафанным радио с весны 2026 года, не имеют под собой почвы»,— говорит он. Сентябрь, по его мнению, выглядит продолжением этого тренда, и со второй половины лета также заметно и замедление в потребительской активности, резко подросшей той же весной. «Снизился уровень беспокойства, стало меньше непродуманных покупок и спроса на запасы наличных на всякий случай»,— отмечает Евгений Надоршин.