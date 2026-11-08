Рубль в хозяйстве не пригодился
Объем операций домохозяйств с наличными сократился за месяц на 35%
Объем операций домохозяйств с наличными в сентябре оказался минимальным с февраля текущего года — немногим более 263 млрд руб. Этому способствовали стабилизация ситуации с мобильным интернетом, ставок по вкладам и общее снижение тревожности граждан, полагают эксперты. Впрочем, благодаря традиционному предновогоднему росту спроса на наличные по итогам 2026 года прирост наличных в обороте составит 3,7 трлн руб.
Согласно данным Банка России об операциях сектора «Домашние хозяйства», объем операций с наличными в сентябре оказался минимальным с февраля текущего года — 263,2 млрд руб., это на 35% меньше августа и более чем вдвое меньше июля (550,5 млрд руб.). Перед этим, по итогам второго квартала доля безналичных платежей в розничном обороте уменьшилась на 0,5 п. п., до 88,4% (см. “Ъ” от 5 сентября), снижение произошло впервые за много лет, что следует из квартального обзора ЦБ «Развитие национальной платежной системы». Регулятор объяснял эти изменения повышением спроса на наличные деньги: «Граждане больше, чем в предыдущем квартале, стали использовать наличные».
Эксперты отмечают, что снижение темпов роста наличных на руках у граждан длится второй месяц подряд и, скорее всего, продолжится в ноябре. По словам председателя совета директоров Первоуральскбанка Михаила Брюханова, постепенно ослабли факторы, которые разогнали спрос весной и летом. «Эльвира Набиуллина называла среди них перебои с мобильным интернетом, адаптацию к налоговым изменениям и тревожность из-за слухов»,— напомнил он.
Как отметил директор по инвестиционной стратегии УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Надоршин, примерно с августа повышенный интерес населения к наличности идет на спад. «Это совпадает с первыми официальными заявлениями о том, что слухи о масштабной мобилизации после выборов, разносимые сарафанным радио с весны 2026 года, не имеют под собой почвы»,— говорит он. Сентябрь, по его мнению, выглядит продолжением этого тренда, и со второй половины лета также заметно и замедление в потребительской активности, резко подросшей той же весной. «Снизился уровень беспокойства, стало меньше непродуманных покупок и спроса на запасы наличных на всякий случай»,— отмечает Евгений Надоршин.
Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 19 июня 2026 года:
«Видим, действительно, есть спрос на наличные. Он вырос. Причины этого отделить одну от другой достаточно сложно...».
МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков обращает внимание, что в сентябре закончился сезон отпусков, а также ситуация с мобильным интернетом более или менее стабилизировалась. «Плюс у граждан остался неизрасходованный запас наличных, снятых со счетов летом, так что можно прогнозировать, что и в ноябре этот показатель будет находиться на низком уровне, а в декабре случится новый пик, но это сезонный рост перед праздниками»,— говорит эксперт.
Есть и еще один важный фактор — изменение процентных ставок, указывает Михаил Брюханов. «Регулятор называл рост наличных в этом году "догоняющим": в 2024–2025 годах из-за высоких ставок по вкладам наличные росли аномально медленно, а по мере снижения ставок часть средств вернулась в наличную форму»,— отмечает он. По его словам, сейчас снижение ставок сменилось небольшим ростом средних ставок по депозитам и у людей снова появился стимул сохранять или пополнять вклады, а не забирать деньги наличными. Сентябрьский отток из вкладов действительно оказался небольшим: средства населения в банках сократились лишь на 0,05 трлн руб. (0,1%).
Как отмечает Алексей Войлуков, общий объем прироста наличных вне Банка России также снижается — в сентябре этот показатель вырос на 348 млрд руб., до 22,2 трлн руб., а в октябре — всего на 220 млрд руб.
«В него помимо средств на руках у населения входят остатки в кассах предприятий и банков, при этом остатки в банках находятся на уровне 1,1 трлн руб. и практически не меняются в течение года»,— пояснил он. В октябре можно предположить, что рост средств на руках у населения еще больше замедлится до уровня 160–170 млрд руб. «Но из-за ожидаемого сезонного пика в декабре, скорее всего, прогноз ЦБ по росту наличных на 3,7 трлн руб. за год сбудется»,— говорит Алексей Войлуков.