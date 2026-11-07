ВСУ ударили ракетами по предприятию в Орле
Вооруженные силы Украины атаковали Орловскую область ракетами. Целью стало одно из предприятий в Орле, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Атакованное предприятие находится в Советском районе города, уточнил глава области. О каком именно объекте речь, не сообщается. Информации о пострадавших нет.
Производственные помещения предприятия были повреждены частично, заявил губернатор. Власти оценивают последствия удара по региону, добавил господин Клычков. Власти принимают меры по локализации и устранению повреждений, отметил он.