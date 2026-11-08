В Красноярске полицейские застрелили агрессивного медведя
В Свердловском районе Красноярска к людям вышел агрессивный медведь. Он чуть не загрыз бродячую собаку, рычал и целенаправленно шел на людей. Сотрудники МВД России по региону застрелили животное, сообщила пресс-служба полиции по Красноярскому краю.
Сотрудники МВД приехали на улицу Колхозную после обращения граждан. «Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили дикое животное недалеко от одного из домов на ул. 2-й Боровой. Хищник вел себя агрессивно и стал целенаправленно двигаться в сторону сотрудников полиции и находившихся поблизости граждан»,— сообщается в пресс-релизе. Силовики застрелили животное, поскольку его поведение угрожало безопасности граждан.
В Сибири и на Дальнем Востоке участились случаи, когда медведи выходят к людям. По подсчетам ТАСС, с начала 2026 года от нападения этих животных погибли не менее 31 человека. Больше всего жертв зафиксировали в Краснодарском крае — девять человек. По данным вице-премьера Дмитрия Патрушева, численность бурых медведей за последние 30 лет увеличилась более чем в два раза. Сейчас их насчитывается более 300 тыс. особей.