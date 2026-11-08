В Красноярске полицейские застрелили агрессивного медведя

Сотрудники МВД приехали на улицу Колхозную после обращения граждан. «Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили дикое животное недалеко от одного из домов на ул. 2-й Боровой. Хищник вел себя агрессивно и стал целенаправленно двигаться в сторону сотрудников полиции и находившихся поблизости граждан»,— сообщается в пресс-релизе. Силовики застрелили животное, поскольку его поведение угрожало безопасности граждан.