Сикорский: Польша восстановит отношения с Россией после завершения СВО

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава готова восстановить отношения с Россией после завершения конфликта на Украине. В интервью порталу SprawdzamTo он подчеркнул: «Когда конфликт закончится, мы их (отношения) восстановим... Если другая сторона меняет свою политику, то и мы меняем свою».