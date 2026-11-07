Сикорский: Польша восстановит отношения с Россией после завершения СВО
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава готова восстановить отношения с Россией после завершения конфликта на Украине. В интервью порталу SprawdzamTo он подчеркнул: «Когда конфликт закончится, мы их (отношения) восстановим... Если другая сторона меняет свою политику, то и мы меняем свою».
Министр отметил, что некоторым польским политикам сложно представить такую гибкость, но считает необходимым менять курс, если меняется позиция России.
Ранее господин Сикорский также сказал, что добиться урегулирования конфликта без участия Киева и европейских стран невозможно. Он выразил опасение, что Западная Европа может заключить отдельные соглашения с Россией, обходя восточноевропейские государства.