Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Мир

Лидер оппозиции в Израиле Айзенкот получил мандат на формирование правительства

Президент Израиля Исаак Герцог официально поручил лидеру партии «Яшара» Гади Айзенкоту сформировать следующее правительство страны. Кандидатуру господина Айзенкота поддержали 67 депутатов из 120. При этом за премьер-министра Биньямина Нетаньхяу проголосовали только 46 парламентариев.
Президент Израиля Исаак Герцог (справа) и лидер партии «Яшара» Гади Айзенкот

Президент Израиля Исаак Герцог (справа) и лидер партии «Яшара» Гади Айзенкот

Ohad Zwigenberg / AP

Встреча Исаака Герцога и Гади Айзенкота прошла в резиденции израильского президента в Иерусалиме, передает The Times Of Israel. Господин Герцог заявил, что именно у главы «Яшара» больше всех шансов сформировать правительство, которое будет служить интересам всех израильтян.
«Я от всего сердца желаю, чтобы любое сформированное правительство способствовало единству, сплоченности и примирению во всех частях страны», — сказал президент Израиля. В своем выступлении Гади Айзенкот заявил о сложном и судьбоносном положении страны. Он указал на продолжающиеся войны, невыполненные военные задачи, дипломатический кризис и другое.
30 октября в Израиле завершился подсчет голосов на парламентских выборах. Блок Биньямина Нетаньяху получил 53 места, оппозиционный блок Гади Айзенкота — 48, арабские партии — 19. Явка составила 77,9% — это самый высокий показатель за последние десятилетия. С момента официального поручения сформировать правительство у Гади Айзенкота будет 28 дней на его исполнение. Президент имеет право предоставить отсрочку до 14 дополнительных дней.
Новости Израиля
Израиль
Ближний Восток