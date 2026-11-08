Лидер оппозиции в Израиле Айзенкот получил мандат на формирование правительства

«Я от всего сердца желаю, чтобы любое сформированное правительство способствовало единству, сплоченности и примирению во всех частях страны», — сказал президент Израиля. В своем выступлении Гади Айзенкот заявил о сложном и судьбоносном положении страны. Он указал на продолжающиеся войны, невыполненные военные задачи, дипломатический кризис и другое.