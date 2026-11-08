Лидер оппозиции в Израиле Айзенкот получил мандат на формирование правительства
Президент Израиля Исаак Герцог официально поручил лидеру партии «Яшара» Гади Айзенкоту сформировать следующее правительство страны. Кандидатуру господина Айзенкота поддержали 67 депутатов из 120. При этом за премьер-министра Биньямина Нетаньхяу проголосовали только 46 парламентариев.
Встреча Исаака Герцога и Гади Айзенкота прошла в резиденции израильского президента в Иерусалиме, передает The Times Of Israel. Господин Герцог заявил, что именно у главы «Яшара» больше всех шансов сформировать правительство, которое будет служить интересам всех израильтян.
«Я от всего сердца желаю, чтобы любое сформированное правительство способствовало единству, сплоченности и примирению во всех частях страны», — сказал президент Израиля. В своем выступлении Гади Айзенкот заявил о сложном и судьбоносном положении страны. Он указал на продолжающиеся войны, невыполненные военные задачи, дипломатический кризис и другое.
30 октября в Израиле завершился подсчет голосов на парламентских выборах. Блок Биньямина Нетаньяху получил 53 места, оппозиционный блок Гади Айзенкота — 48, арабские партии — 19. Явка составила 77,9% — это самый высокий показатель за последние десятилетия. С момента официального поручения сформировать правительство у Гади Айзенкота будет 28 дней на его исполнение. Президент имеет право предоставить отсрочку до 14 дополнительных дней.