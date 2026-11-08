Рост сдержали нефть и охлаждение спроса
Эксперты оценили причины замедления российской экономики
Вклад фундаментальных факторов (труда, капитала и производительности) в рост ВВП в 2025 году составил 1,97 процентного пункта (п. п.), но итоговый показатель был уменьшен на 1,23 п. п. снижением нефтяных цен, следует из расчетов Института Гайдара. Ожидаемое Минэкономики ускорение роста ВВП в ближайшие годы в институте связывают с восстановлением деловой активности при практически неизменном вкладе структурного и внешнеторгового факторов.
Экономисты Института Гайдара Сергей Дробышевский, Алексей Каукин и Диана Хубежова провели декомпозицию (выделили главные составляющие) темпов роста российской экономики в 2025–2026 годах. Такие расчеты позволяют оценить, за счет какой группы факторов растет или замедляется экономика.
Авторы выделяют три составляющие роста.
Структурная составляющая определяется динамикой труда, капитала и эффективности их использования.
Внешнеторговая отражает влияние условий торговли, прежде всего изменения нефтяных цен.
Конъюнктурная объединяет колебания деловой активности и случайные шоки.
Исследователи используют адаптированную для России методику, основанную на подходах ОЭСР. Расчеты охватывают 2004–2029 годы; их прогнозная часть опирается на текущие базовый и консервативный сценарии от Минэкономики.
В 2025 году при росте ВВП на 1% структурная составляющая обеспечила 1,97 процентного пункта (п. п.) этого показателя. Но значительная часть этого вклада была компенсирована ухудшением условий внешней торговли — это минус 1,23 п. п. (цена Urals составила $55,62 за баррель, оказавшись ниже среднего уровня предыдущих трех лет). По оценке авторов, такое отрицательное влияние внешнеторговых условий на рост оказалось сильнее, чем было в 2021–2024 годах. Вклад конъюнктурной составляющей в 2025 году определен в 0,26 п. п.— три составляющие в итоге и сложились в 1% роста ВВП.
В 2026 году Минэкономики ждет роста ВВП на 0,6%, и именно эту оценку используют авторы исследования.
Они отмечают, что в 2026-м вклад структурной составляющей становится отрицательным — колебания деловой активности и шоки в сумме уменьшают темп роста ВВП, обеспечиваемый остальными факторами.
Авторы допускают, что это отражает охлаждение экономики после высокого инвестиционного и потребительского спроса 2023–2024 годов. Вложения в основной капитал в 2025 году сократились на 2,3%, на 2026-й Минэкономики ожидает их дальнейшего снижения на 5,4%. Авторы связывают спад с жесткой денежно-кредитной политикой и завершением длительного периода интенсивного инвестиционного роста.
Вклад структурных факторов в рост ВВП, согласно расчетам, остается достаточно стабильным на всем интервале 2019–2029 годов. Однако динамика совокупной факторной производительности в 2025 году была отрицательной, что отражает изменение выпуска, которое нельзя объяснить изменением затрат труда и капитала. Авторы сопоставляют полученный результат с ситуацией 2013 года, когда экономика начала заметно замедляться еще при высоких нефтяных ценах. Даже при реализации базового сценария темп прироста производительности к 2029 году, по их оценке, не превысит уровня 2019-го.
Базовый прогноз Минэкономики предполагает ускорение роста ВВП до 2,4% к 2029 году, консервативный — до 1,8%. В расчетах, основанных на этих сценариях, вклад конъюнктуры в 2027–2029 годах вновь становится положительным и постепенно увеличивается. Это может свидетельствовать о начале плавного восстановления деловой активности, полагают исследователи. Внешнеторговые же условия, напротив, в рамках принятых авторами предпосылок продолжат сдерживать экономический рост. Заложенное в прогноз ускорение прироста ВВП пока не предполагает заметного увеличения вклада факторов, определяющих долгосрочные производственные возможности экономики.