Рост сдержали нефть и охлаждение спроса

В 2025 году при росте ВВП на 1% структурная составляющая обеспечила 1,97 процентного пункта (п. п.) этого показателя. Но значительная часть этого вклада была компенсирована ухудшением условий внешней торговли — это минус 1,23 п. п. (цена Urals составила $55,62 за баррель, оказавшись ниже среднего уровня предыдущих трех лет). По оценке авторов, такое отрицательное влияние внешнеторговых условий на рост оказалось сильнее, чем было в 2021–2024 годах. Вклад конъюнктурной составляющей в 2025 году определен в 0,26 п. п.— три составляющие в итоге и сложились в 1% роста ВВП.