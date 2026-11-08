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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Мир

Франция анонсировала участие Европы в переговорах в Абу-Даби

Франция и другие страны Евросоюза будут представлены на переговорах по урегулированию украинского конфликта 10-11 ноября в Абу-Даби. Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро

Dilara Senkaya / Reuters

«Я пока не могу сказать, кто будет представлять Францию на этом мероприятии, но она, безусловно, будет там»,— сказал господин Барро в эфире RTL. Дипломат подчеркнул, что представители Парижа намерены донести «позицию Европы».
Россия ранее исключала участие ЕС в этой встрече. При этом незадолго до того, как Москва и Вашингтон договорились продолжить переговоры в трехстороннем формате, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсуждал план мирного урегулирования с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.
Евросоюз
Евросоюз. Отношения с Россией
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Абу-Даби