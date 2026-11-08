В Карелии на заправках «Роснефти» ввели ограничения на отпуск топлива
«Роснефть» в Карелии вводит временные ограничения на отпуск топлива. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков в Telegram-канале.
Согласно новым правилам, на АЗС «Роснефти» можно будет купить до 30 л бензина в городах и до 50 л — на трассах. Каждому водителю будет отпускаться до 50 л дизельного топлива. На скоростных колонках грузового транспорта этот показатель составит 200 л. Кроме того, на заправках нефтекомпании временно запрещается набирать топливо в канистры.
Ограничения ввели, чтобы обеспечить стабильную работу топливной инфраструктуры, отметил господин Парфенчиков. «Наша главная задача сейчас — не допустить ажиотажного спроса, обеспечить равномерное распределение топлива и поддержать стабильную работу всех АЗС, чтобы избежать перебоев»,— написал глава региона. Ситуацию на контроле держит правительство региона.