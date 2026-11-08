В Карелии на заправках «Роснефти» ввели ограничения на отпуск топлива

Согласно новым правилам, на АЗС «Роснефти» можно будет купить до 30 л бензина в городах и до 50 л — на трассах. Каждому водителю будет отпускаться до 50 л дизельного топлива. На скоростных колонках грузового транспорта этот показатель составит 200 л. Кроме того, на заправках нефтекомпании временно запрещается набирать топливо в канистры.