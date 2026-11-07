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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в центре Кракова

На главной площади Кракова произошла стрельба, передает Polsat News. По предварительным данным, огонь открыли из автомобиля, который въехал на территорию площади. Представитель пожарной службы сообщил о погибших и пострадавших. Портал Krakowskie.info пишет о пятерых погибших, а телеканал TVN24 — о двух.
Полиция Кракова заявила о задержании подозреваемого. По ее информации, ранения получили двое сотрудников правоохранительных органов. При этом сведения о погибших официально пока не подтверждены.
Polsat News сообщает, что среди гражданских пострадали девять человек. По данным журналистки телеканала, водитель автомобиля выехал на площадь и открыл стрельбу. На витринах расположенных поблизости магазинов видны следы от пуль. Сейчас площадь перекрыта.
Премьер Польши Дональд Туск написал в Х, что министр внутренних дел уже доложил ему о стрельбе.