Неизвестный открыл стрельбу в центре Кракова

Polsat News сообщает, что среди гражданских пострадали девять человек. По данным журналистки телеканала, водитель автомобиля выехал на площадь и открыл стрельбу. На витринах расположенных поблизости магазинов видны следы от пуль. Сейчас площадь перекрыта.