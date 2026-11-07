Папа Лев XIV начал 12-дневный тур по Южной Америке
Папа римский Лев XIV отправился в 12-дневный тур по странам Южной Америки после того, как в середине октября перенес операцию на легком. За время поездки, он посетит Уругвай, Аргентину и Перу. Сегодня он отслужит первую мессу в городе Пайсанду на западе Уругвая, передает AFP.
По данным агентства, 12-дневная поездка Льва XIV станет одним из самых насыщенных папских визитов за последние десятилетия. В программе турне — встречи с политическими лидерами, заключенными и нуждающимися. Reuters пишет, что понтифик посетит 10 городов и 36 раз выступит с речью. Кроме того, папа римский посетит Перу, где он почти двадцать лет трудился как миссионер. Сам Лев XIV называет страну «одним из своих многочисленных домов».
В октябре папе римскому диагностировали рак легкого (аденокарциному). 13 октября 71-летний Лев XIV перенес операцию по удалению образования в легком. В разговоре с журналистами перед поездкой в Южную Америку он отмечал, что после хирургического вмешательства чувствует себя «довольно хорошо».