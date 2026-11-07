Папа Лев XIV начал 12-дневный тур по Южной Америке

Папа римский Лев XIV отправился в 12-дневный тур по странам Южной Америки после того, как в середине октября перенес операцию на легком. За время поездки, он посетит Уругвай, Аргентину и Перу. Сегодня он отслужит первую мессу в городе Пайсанду на западе Уругвая, передает AFP.