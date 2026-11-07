Умерла Лидия Федосеева-Шукшина
В возрасте 88 лет умерла советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина. Об этом сообщила ее дочь Мария Шукшина.
Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде и в детстве пережила блокаду. Еще подростком она начала посещать драмкружок при ленинградском Доме кино, а в 1964 году окончила ВГИК, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Актриса дебютировала в 1954 году, когда сыграла эпизодическую роль в картине «Два капитана».
В середине 1960-х годов на съемках фильма «Какое оно, море?» она познакомилась со своим будущим мужем — режиссером, писателем и актером Василием Шукшиным. Этот союз перерос в творческий тандем. Роли в таких картинах супруга, как «Печки-лавочки» и «Калина красная», принесли актрисе наибольшую известность.
Всего за свою карьеру актриса снялась более чем в 90 фильмах. Среди других ее выдающихся работ — роли в «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Вам и не снилось…» и «Виват, гардемарины!». В 1984 году Лидия Федосеева-Шукшина была удостоена звания народной артистки РСФСР.