Умерла Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде и в детстве пережила блокаду. Еще подростком она начала посещать драмкружок при ленинградском Доме кино, а в 1964 году окончила ВГИК, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Актриса дебютировала в 1954 году, когда сыграла эпизодическую роль в картине «Два капитана».