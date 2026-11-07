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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Мир

Вице-президент Парагвая Альяна стал новым главой государства

Вице-президент Парагвая Педро Альяна вступил в должность главы государства после импичмента президента Сантьяго Пеньи. Церемония присяги состоялась в присутствии обеих палат парламента. Трансляция события велась на официальном YouTube-канале Конгресса.

Cesar Olmedo / Reuters

52-летний Педро Альяна, занимавший пост вице-президента с 2023 года, будет руководить страной до завершения текущего президентского срока, который истекает в августе 2028 года. В своем обращении после присяги он пообещал стабилизировать экономику и оказать поддержку гражданам, большинство из которых потеряли накопления из-за финансового кризиса.
Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил об отставке после краха местного банка Ueno, с которым, предположительно, был связан. На счету находились почти $850 млн государственных средств. После блокировки банка доступ к средствам потеряли почти 3 млн парагвайцев, то есть почти половина всего населения страны.
5 ноября Палата депутатов Парагвая запустила процедуру импичмента президента. У здания Конгресса собрались тысячи людей с плакатами «Верните деньги». 6 ноября Сантьяго Пенью отстранили от должности. Сегодня он был задержан в своей резиденции. Его оставят под домашним арестом до окончания расследования по делу, связанному с кризисом банка.
Подробнее — в материале «Президент Парагвая завис между отставкой и импичментом».
Латинская Америка