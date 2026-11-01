Главные новости за неделю 26 октября — 1 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим повышенной готовности в десяти муниципалитетах из-за проблем с размещением твердых коммунальных отходов (ТКО).
Головинский районный суд Москвы заочно осудил лидеров группировки «Покровские» Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова к 24 годам лишения свободы. Рассматриваемое дело связано с рейдерским захватом агрокомплекса «Кущевский» в Краснодарском крае.
Более тысячи золотых слитков и монет, изъятых у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и членов его семьи, переданы в Государственное хранилище ценностей (Гохран) России.
В Краснодарском крае приняли жителей Алешек Херсонской области. Для них подготовили пункт временного размещения в одном из оздоровительных комплексов.
На всей территории Крыма введены ограничения на потребление электроэнергии из-за повреждений магистральных электросетей, приведших к снижению пропускной способности линий.
Законодательное собрание Краснодарского края приняло в первом чтении законопроект о дополнительных мерах по предотвращению абортов, пишет «Ъ». Документ предусматривает введение административных штрафов за склонение женщин к прерыванию беременности, а также новые требования к информированию пациенток в медицинских организациях.
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки к региональному закону «Об административных правонарушениях», устанавливающие штрафы за неправильную парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов.
В Краснодарском крае в сентябре 2026 года банки выдали 3,84 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 18,25 млрд руб. По сравнению с августом количество оформленных займов увеличилось на 52%, а объем кредитования — на 71%.
В сравнении с прошлым годом средний чек на проживание в отелях Краснодарского края вырос на 13%. В 2025 году показатель составлял почти 75 тыс. руб. (средняя продолжительность отдыха — 6,3 дня), а в 2026 году – около 85 тыс. руб. (средняя продолжительность увеличилась до 6,8 дня).
Дмитрий Плишкин сохранил должность главы администрации федеральной территории «Сириус». Его назначили на новый пятилетний срок — такое решение приняли 26 октября на первом заседании Совета ФТ второго созыва.
Первомайский районный суд Краснодара приговорил генерального директора подрядной организации Надира Сурхаева к пяти годам колонии общего режима по делу о хищении 11,1 млн руб., выделенных на капитальный ремонт Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького.