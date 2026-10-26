Средний чек на проживание в отелях Кубани за год вырос на 13%
В сравнении с прошлым годом средний чек на проживание в отелях Краснодарского края вырос на 13%. В 2025 году показатель составлял почти 75 тыс. руб. (средняя продолжительность отдыха — 6,3 дня), а в 2026 году – около 85 тыс. руб. (средняя продолжительность увеличилась до 6,8 дня). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Национального туроператора «Алеан».
По данным туроператора, самые дорогие объекты — пятизвездочные отели. Например, по заездам до Нового года семь ночей на двоих с трехразовым питанием в одном из пятизвездочных отелей в центральной части Сочи обойдутся в 420 тыс. руб., в Анапе — 273,6 тыс. руб., в Темрюкском районе — 234,1 тыс. руб. Самые бюджетные варианты размещения предлагают гостевые дома в Сочи и Геленджике без питания — от 6,3 тыс. руб. на семь ночей без питания.
Доля Краснодарского края в общем бронирований на ближайшую зиму по России составляет 25%. Наибольший объем приходится на Сочи — 70% (25% от продаж Сочи — туры в горный кластер). Доля Анапы в общем объеме бронирований составляет 9%, Геленджика — 16%. Чаще всего туристы выбирают отели уровня «три звезды» (58%). Четырехзвездочные отели занимают 28%, пятизвездочные — 10%, объекты уровня «одна-две звезды» — 4%. Около 26% от зимних бронирований по региону приходится на санатории.
«Спрос отстает от показателей прошлого года из-за частых “ковров”, напряженного информационного фона на Юге. Влияет и сокращение глубины продаж: активнее всего сейчас бронируют осенние даты заезда. Наибольшим спросом пользуются объекты размещения с полным пансионом и развитой инфраструктурой, включающей спа, термальный комплекс, подогреваемые бассейны. Активнее всего бронируется Сочи: его выбирают благодаря активной курортной жизни, разнообразию объектов размещения, широкому выбору санаториев в разных ценовых сегментах. Традиционно высоким спросом пользуется горный кластер»,— отметили в пресс-службе «Алеана».
Конкуренция на рынке гостиничных услуг усиливается за счет появления новых объектов, считает исполнительный директор Adevion Group Галина Полякова. «В 2025 году Краснодарский край стал лидером по приросту качественного номерного фонда. Новое предложение расширяет выбор гостя и повышает требования к действующим объектам. На мой взгляд, сейчас особенно заметна конкуренция за конкретную цель поездки. Семейный отель должен обеспечивать удобство размещения с детьми, оздоровительный — понятную программу и организацию процедур, горный — удобный доступ к катанию. Набор инфраструктуры без соответствующего сервиса сам по себе продажи не обеспечивает»,— прокомментировала эксперт.
Подробнее о том, как отельеры Краснодарского края адаптируются к снижению спроса — в материале «Холодный оптимизм».