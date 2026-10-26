Средний чек на проживание в отелях Кубани за год вырос на 13%

По данным туроператора, самые дорогие объекты — пятизвездочные отели. Например, по заездам до Нового года семь ночей на двоих с трехразовым питанием в одном из пятизвездочных отелей в центральной части Сочи обойдутся в 420 тыс. руб., в Анапе — 273,6 тыс. руб., в Темрюкском районе — 234,1 тыс. руб. Самые бюджетные варианты размещения предлагают гостевые дома в Сочи и Геленджике без питания — от 6,3 тыс. руб. на семь ночей без питания.