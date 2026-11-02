Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 500-е очко в НХЛ
«Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:1.
В составе победителей голы забили Куинн Хьюз, Майк Маккэррон, Максим Шабанов, Кирилл Капризов и Данила Юров. У «Вашингтона» отличился Джастин Сурдиф. Капитан команды Александр Овечкин не отметился результативными действиями в пятом матче подряд.
29-летний Капризов забросил 15-ю шайбу в текущем сезоне. Он возглавляет бомбардирскую гонку. Российский форвард набрал 500-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ — на его счету 245 голов и 255 результативных передач в 413 играх. По этому показателю он занимает второе место в истории «Уайлд». Рекордсменом является финский нападающий Микко Койву, в активе которого 711 (206 + 505) баллов в 1035 встречах.
«Миннесота» с 23 очками по итогам 16 матчей лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Вашингтон», набравший 16 баллов в 13 играх, занимает третье место в дивизионе Метрополитен.