Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 500-е очко в НХЛ

29-летний Капризов забросил 15-ю шайбу в текущем сезоне. Он возглавляет бомбардирскую гонку. Российский форвард набрал 500-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ — на его счету 245 голов и 255 результативных передач в 413 играх. По этому показателю он занимает второе место в истории «Уайлд». Рекордсменом является финский нападающий Микко Койву, в активе которого 711 (206 + 505) баллов в 1035 встречах.