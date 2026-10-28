Штрафы за брошенные электросамокаты ввели в Краснодарском крае
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки к региональному закону «Об административных правонарушениях», устанавливающие штрафы за неправильную парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. Ответственность также предусмотрена для кикшеринговых компаний, которые несвоевременно убирают брошенные на улицах устройства, обратил внимание «Ъ».
Места стоянки СИМ определяются муниципальными правилами благоустройства. По данным региональных властей, жители жалуются на то, что пользователи самокатов оставляют их в неположенных местах, создавая препятствия для пешеходов.
Согласно принятым поправкам, штраф для граждан составит 1 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — 10 тыс. руб., для юридических лиц — 100 тыс. руб. Размер санкций для операторов проката за несвоевременную эвакуацию самокатов в представленном сообщении не уточняется.
Власти региона также отмечают рост числа ДТП с участием электросамокатов и других СИМ. В 2025 году в Краснодарском крае зарегистрировали 195 таких происшествий. В результате пять человек погибли, еще 211 получили травмы.