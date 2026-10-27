По всему Крыму из-за повреждения инфраструктуры действуют ограничения электроэнергии
На всей территории Крыма введены ограничения на потребление электроэнергии из-за повреждений магистральных электросетей, приведших к снижению пропускной способности линий. Об этом 27 октября сообщили в «Крымэнерго».
Ограничения необходимы для устранения перегрузки сетей и предотвращения аварий в энергосистеме. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования проводят в оперативном режиме в зависимости от ситуации в отдельных энергорайонах.
Подача электричества потребителям осуществляется с учетом возможностей сети, в том числе по резервным схемам электроснабжения. В «Крымэнерго» заявили, что принимают все возможные меры для обеспечения подачи электроэнергии.