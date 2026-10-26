Дмитрий Плишкин остался во главе администрации Сириуса еще на пять лет
Дмитрий Плишкин сохранил должность главы администрации федеральной территории «Сириус». Его назначили на новый пятилетний срок — такое решение приняли 26 октября на первом заседании Совета ФТ второго созыва, пишет «Ъ-Сочи».
Дмитрий Плишкин возглавляет администрацию федеральной территории с 2021 года. Он является выпускником Университета науки и технологий МИСИС, а также Российской экономической академии имени Георгия Плеханова.
До работы в администрации Сириуса Дмитрий Плишкин занимался развитием малого и среднего бизнеса. Также работал над реализацией инвестиционных проектов, в том числе в строительной сфере.