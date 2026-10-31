В Гохран переданы изъятые у экс-главы Краснодарского крайсуда золотые слитки

В апреле 2026 года Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход РФ имущество почти на 900 млн руб., принадлежавшее господину Чернову и связанным с ним лицам. В списке изъятого — 9,1 тыс. кв. м земли, 22 млн рублей и 36 кг золота. Ответчиками по иску, помимо самого Чернова, выступали его дочь — судья Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель — и экс-супруга, президент нотариальной палаты Краснодарского края Галина Чернова.