В Гохран переданы изъятые у экс-главы Краснодарского крайсуда золотые слитки
Более тысячи золотых слитков и монет, изъятых у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и членов его семьи, переданы в Государственное хранилище ценностей (Гохран) России. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор ФССП России Дмитрий Аристов.
В апреле 2026 года Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход РФ имущество почти на 900 млн руб., принадлежавшее господину Чернову и связанным с ним лицам. В списке изъятого — 9,1 тыс. кв. м земли, 22 млн рублей и 36 кг золота. Ответчиками по иску, помимо самого Чернова, выступали его дочь — судья Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель — и экс-супруга, президент нотариальной палаты Краснодарского края Галина Чернова.
Ранее, в августе 2025 года, Красногорский городской суд Московской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 87 объектов недвижимости общей стоимостью 13 млрд рублей, принадлежавших Чернову и аффилированным с ним лицам.
Александр Чернов руководил Краснодарским краевым судом с 1994 года. В 2019 году он ушел в отставку, достигнув предельного для судьи 70-летнего возраста. В ноябре прошлого года Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила его статус судьи в отставке. В настоящее время Александр Чернов проживает на Кипре.