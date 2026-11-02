В работе хостинг-провайдера Beget произошел сбой
Хостинг-провайдер Beget сообщил о «крупном инциденте». Компания восстанавливает работу дата-центров. С чем связан сбой, пока не установлено.
Информация об инциденте появилась в Telegram-канале Beget в 4:50 мск. В 6:00 провайдер отчитался о начатом расследовании и восстановительных работах.
«Проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры. В данный момент инженеры выполняют ручную настройку инфраструктуры непосредственно в дата-центрах»,— уточнили в Beget.
По данным Detector404, за прошедшие сутки поступило более 8,7 тыс. жалоб на работу провайдера. Проблемы с доступом зафиксированы в 33 городах России, в основном в Санкт-Петербурге, Москве, а также в Ленинградской, Московской и Самарской областях.