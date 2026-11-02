Число совершенных иностранцами преступлений в России снизилось почти на 40%

По данным Совбеза, снижение преступности обусловлено сокращением посягательств против собственности (на 16%), в том числе краж (на 8,9%) и мошенничеств (на 23,8%). На 21,7% уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Отмечается снижение числа преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий или в сфере компьютерной информации, — на 31,5%. В сфере незаконного оборота наркотиков преступления сократились на 40,6%.