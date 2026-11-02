Число совершенных иностранцами преступлений в России снизилось почти на 40%
За девять месяцев 2026 года число преступлений в России уменьшилось на 16,3% в годовом выражении, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности (СБ). Число преступлений, совершенных иностранцами, упало на 39,5%. На 18,9% меньше зафиксировано преступлений в отношении таких граждан. Более чем на четверть сократилось число иностранцев, совершивших криминальные деяния.
По данным Совбеза, снижение преступности обусловлено сокращением посягательств против собственности (на 16%), в том числе краж (на 8,9%) и мошенничеств (на 23,8%). На 21,7% уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Отмечается снижение числа преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий или в сфере компьютерной информации, — на 31,5%. В сфере незаконного оборота наркотиков преступления сократились на 40,6%.
Количество коррупционных преступлений выросло на 2,6%, в том числе связанных со взяточничеством, — на 5,4%. На 36,4% возросло число экстремистских преступлений. Уменьшилось на 7,8% число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Количество преступлений в общественных местах сократилось на 7,3%, уличных разбоев — на 19,3%, грабежей — на 33,3%, краж — на 16,4%.
Совбез уже отчитывался о снижении числа совершенных иностранцами преступлений в России. По данным СБ, в первом полугодии 2026-го они совершили 14,4 тыс. преступлений — на 39,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За указанный период также отмечено снижение количества протоколов об административных правонарушениях, составленных на иностранных граждан. В июле Госдума приняла закон, который вдвое увеличивает список правонарушений, позволяющих депортировать мигрантов — с 22 до 45 статей.