Выдача ипотеки в Краснодарском крае достигла максимума с начала года

Генеральный директор ОКБ Михаил Алехин отметил, что за последний год на российском рынке ипотечного кредитования наблюдались три пика выдач: в декабре 2025 года, а также в июне и сентябре 2026 года. По его словам, все три периода были связаны с поведением заемщиков, стремившихся оформить кредиты до изменения условий льготных государственных программ.