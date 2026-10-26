Выдача ипотеки в Краснодарском крае достигла максимума с начала года
В Краснодарском крае в сентябре 2026 года банки выдали 3,84 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 18,25 млрд руб. По сравнению с августом количество оформленных займов увеличилось на 52%, а объем кредитования — на 71%. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Средний размер ипотечного кредита в регионе в сентябре составил 4,75 млн руб., увеличившись за месяц на 13%. Средний срок кредитования достиг 295 месяцев.
В августе жители Краснодарского края оформили 2,53 тыс. ипотечных кредитов на 10,69 млрд руб. Так, в сентябре выросли все три показателя: количество выдач, их совокупный объем и средний размер займа. Всего за январь—сентябрь 2026 года в Краснодарском крае было выдано 25,6 тыс. ипотечных кредитов на 113,59 млрд руб.
Полная стоимость кредита на покупку квартиры в новостройке в сентябре составила 15,7%. По сравнению с предыдущим месяцем показатель не изменился. На вторичном рынке полная стоимость ипотечного кредита снизилась до 17,9% против 18,8% в августе.
В целом по России сентябрь также стал месяцем максимальных с начала года показателей ипотечного кредитования. За месяц банки выдали 133,6 тыс. кредитов на покупку жилья. По сравнению с августом, когда было оформлено 94,72 тыс. займов, количество выдач увеличилось на 41%.
Объем ипотечного кредитования в стране достиг 641,5 млрд руб. Это на 61% больше августовского показателя, составлявшего 399,17 млрд руб.
Генеральный директор ОКБ Михаил Алехин отметил, что за последний год на российском рынке ипотечного кредитования наблюдались три пика выдач: в декабре 2025 года, а также в июне и сентябре 2026 года. По его словам, все три периода были связаны с поведением заемщиков, стремившихся оформить кредиты до изменения условий льготных государственных программ.
«Поскольку денежно-кредитная политика и макропруденциальные ограничения со стороны Банка России оставались стабильными, именно ажиотажный спрос на льготную ипотеку стал ключевым драйвером рынка»,— прокомментировал Михаил Алехин.
По оценке главы ОКБ, в четвертом квартале ожидается коррекция рынка ипотечного кредитования. Ее результаты должны определить новый уровень выдач в этом сегменте и стать ориентиром для прогнозов на 2027 год.