Кубанские депутаты поддержали введение штрафов за склонение к абортам
Законодательное собрание Краснодарского края приняло в первом чтении законопроект о дополнительных мерах по предотвращению абортов, пишет «Ъ». Документ предусматривает введение административных штрафов за склонение женщин к прерыванию беременности, а также новые требования к информированию пациенток в медицинских организациях.
Согласно законопроекту, в краевой закон «Об административных правонарушениях» предлагается включить норму о наказании за склонение к аборту путем уговоров, угроз, подкупа или обмана. Для граждан штраф может составить до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 20 тыс. руб., для юридических лиц — до 50 тыс. руб.
Медицинские организации, согласно документу, должны будут информировать женщин, обратившихся за прерыванием беременности, о рисках осложнений после аборта и мерах государственной поддержки семей, а также формировать положительное отношение к рождению детей. Кроме того, при проведении ультразвукового исследования пациенткам, намеренным прервать беременность, будут показывать изображение эмбриона.
Представляя инициативу депутатам, министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий заявил, что демографическая ситуация в регионе остается сложной, а рождаемость снижается. По его данным, в 2017 году в крае родились 74 тыс. детей, а в 2025 году — 50 тыс.
В прошлом году в регионе зарегистрировали 10,3 тыс. случаев искусственного прерывания беременности. При этом за пять лет число абортов сократилось на 12%.