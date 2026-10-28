Кубанские депутаты поддержали введение штрафов за склонение к абортам

Согласно законопроекту, в краевой закон «Об административных правонарушениях» предлагается включить норму о наказании за склонение к аборту путем уговоров, угроз, подкупа или обмана. Для граждан штраф может составить до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 20 тыс. руб., для юридических лиц — до 50 тыс. руб.