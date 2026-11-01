Эвакуированных жителей Алешек разместили на Кубани в оздоровительном комплексе
В Краснодарском крае приняли жителей Алешек Херсонской области. Как сообщили в администрации региона, для них подготовили пункт временного размещения в одном из оздоровительных комплексов.
«Гостей встретили волонтеры: помогли оформить документы, перенести вещи и заселиться. Особое внимание уделили маломобильным гражданам, которым требуется постоянная помощь. В комплексе предусмотрены двух-, трех- и четырехместные номера, в том числе для семей с детьми»,— говорится в сообщении администрации Краснодарского края.
Региональные власти отмечают, что на территории оздоровительного комплекса есть столовая, магазин с продуктами и товарами первой необходимости, детская игровая и спортивные площадки. Объект охраняется, оборудован собственной котельной и резервными источниками электропитания. Также предусмотрена возможность размещения с домашними животными
Как ранее писал «Ъ-Кубань», часть эвакуированных жителей города Алешки, расположенного на левом берегу Днепра в Херсонской области, перевезли в Краснодарский край. По словам уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Георгиева, часть граждан, у которых есть на Кубани родственники, останутся у них, а тех, кому некуда ехать, — разместят в пунктах временного размещения. «Самое важное, что они остаются в России»,— подчеркнул господин Георгиев.
Эвакуация из Алешек проходила во время режима тишины, который действует до конца дня 1 ноября. Жители, выбравшие эвакуацию на территорию России, сейчас размещены в пунктах временного размещения (ПВР) в Симферополе. Три самолета с жителями Алешек Херсонской области, желающими выехать на Украину, доставили из Анапы в аэропорт Гомеля. Тем, кто пожелал остаться в Алешках, привезли гуманитарную помощь.