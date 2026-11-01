Эвакуированных жителей Алешек разместили на Кубани в оздоровительном комплексе

Как ранее писал «Ъ-Кубань», часть эвакуированных жителей города Алешки, расположенного на левом берегу Днепра в Херсонской области, перевезли в Краснодарский край. По словам уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Георгиева, часть граждан, у которых есть на Кубани родственники, останутся у них, а тех, кому некуда ехать, — разместят в пунктах временного размещения. «Самое важное, что они остаются в России»,— подчеркнул господин Георгиев.