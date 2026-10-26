Лидеров ОПГ «Покровские» осудили по делу о захвате агрокомплекса «Кущевский»
Головинский районный суд Москвы заочно осудил лидеров группировки «Покровские» Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.
Рассматриваемое дело, по данным источника, было связано с рейдерским захватом агрокомплекса «Кущевский» в Краснодарском крае. Обоим назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Коровайко также оштрафован на более чем 303 млн руб., Чебанов — на 432 млн руб.
Кроме того, суд постановил конфисковать денежные средства в размере почти 178 млн руб., полученные в результате преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (организацией преступного сообщества). Фигурантов также обвиняли по статьям о вымогательстве, мошенничестве, покушении на мошенничество, присвоении или растрате, принуждении к даче показаний, заведомо ложном доносе и заведомо ложных показаниях (ч.1 ст.210, ч.3 ст.163, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст. 159, ч.4 ст.160, ч.4 ст.309, ч.3 ст.33 ч.3 ст.306, ч.2 ст.307 УК РФ).
Кроме того, в соответствии с решением суда удовлетворены иски по моральному вреду в 10 млн руб. на одного из потерпевших и по 1 млн руб. в пользу двух других. Суд также удовлетворил иск по материальному вреду удовлетворен АК «Кущевский» в более чем 138 млн руб.
Ранее «Ъ» писал, что суд в Москве вынес приговор бывшему главе службы безопасности агропромышленного концерна «Покровский» Сергею Ечкалову. По версии следствия, отставной полковник ФСБ входил в преступное сообщество (ОПС), созданное бенефициарами концерна Андреем Коровайко и Аркадием Чебановым, и участвовал в захвате активов агрокомплекса «Кущевский». Ущерб оценили в сумму около 1,8 млрд руб.