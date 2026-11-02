Энергетическая стратегия России включает более 80 мероприятий на 2027-2029 годы

Отдельный блок мероприятий касается международного сотрудничества «для укрепления позиции России на мировых рынках». В частности, власти хотят усилить взаимодействие с дружественными странами и продвижение профильных товаров и услуг. Помимо этого, будут актуализированы профстандарты в области топливно-энергетического комплекса. Для молодежи проведут мероприятия по продвижению инженерно-технического образования.