Энергетическая стратегия России включает более 80 мероприятий на 2027-2029 годы
Правительство подготовило план реализации энергетической стратегии, рассчитанный до 2050 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. План включает более 80 мероприятий, которые проведут в период с 2027 по 2029 год.
Согласно пресс-релизу правительства, основным направлением плана будет поддержание надежности энергоснабжения. Для совершенствования энергоотрасли планируется внедрение эффективных технологий, модернизация инфраструктуры, наращивание производства комплектующих и оборудования, а также оптимизация ресурсов.
Отдельный блок мероприятий касается международного сотрудничества «для укрепления позиции России на мировых рынках». В частности, власти хотят усилить взаимодействие с дружественными странами и продвижение профильных товаров и услуг. Помимо этого, будут актуализированы профстандарты в области топливно-энергетического комплекса. Для молодежи проведут мероприятия по продвижению инженерно-технического образования.
«Энергетический сектор продолжает играть важнейшую роль в нашей экономике. Правительство ведет системную работу по его развитию. Для решения долгосрочных задач по поручению президента была обновлена энергетическая стратегия»,— прокомментировал господин Мишустин.
Правительство утвердило энергетическую стратегию в апреле 2025 года. Она предполагает ускоренную реализацию инфраструктурных проектов для переориентации поставок нефти и газа в дружественные страны. В стратегии заложен рост добычи нефти в стране до уровня 540 млн тонн. Также Россия планирует к 2050 году нарастить добычу газа до 920 млрд куб. м.