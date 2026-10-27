На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за проблем с размещением отходов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим повышенной готовности в десяти муниципалитетах из-за проблем с размещением твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации региона.
В перечень территорий вошли Новороссийск, Сочи, Горячий Ключ, Туапсинский муниципальный округ, Апшеронский, Белореченский, Ейский, Курганинский, Староминский и Темрюкский районы.
В документе говорится, что из-за нехватки мощностей полигонов и невозможности перенаправить мусор на другие объекты возникли «риски нарушения работы системы сбора, транспортирования и захоронения ТКО».
Власти предупредили об угрозе чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Среди возможных последствий — перебои с вывозом отходов, их накопление на общественных и частных территориях, размножение грызунов и насекомых — переносчиков инфекций, а также появление незаконных свалок в лесах, оврагах и вдоль дорог.
Краевому министерству ТЭК и ЖКХ поручено до 16 ноября разработать план по созданию и реконструкции объектов обработки и размещения отходов. Муниципалитетам рекомендовано вести непрерывный мониторинг, информировать жителей и оперативно передавать данные региональным властям. Регоператорам посоветовали своевременно вывозить ТКО в соответствии с территориальной схемой и санитарными требованиями. Организациям, эксплуатирующим объекты размещения отходов, рекомендовали использовать их до устранения угрозы ЧС и отмены режима повышенной готовности.