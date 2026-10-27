На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за проблем с размещением отходов

Краевому министерству ТЭК и ЖКХ поручено до 16 ноября разработать план по созданию и реконструкции объектов обработки и размещения отходов. Муниципалитетам рекомендовано вести непрерывный мониторинг, информировать жителей и оперативно передавать данные региональным властям. Регоператорам посоветовали своевременно вывозить ТКО в соответствии с территориальной схемой и санитарными требованиями. Организациям, эксплуатирующим объекты размещения отходов, рекомендовали использовать их до устранения угрозы ЧС и отмены режима повышенной готовности.