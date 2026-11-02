«Межегейуголь» в Туве работает штатно после пожара

Как писал «Ъ-Сибирь», возгорание произошло ночью 2 ноября в одноэтажном здании на площади 250 кв. м. Пострадали 11 человек, четверо из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования и сетей вследствие замыкания. Прокуратура региона проводит проверку по факту инцидента.