«Межегейуголь» в Туве работает штатно после пожара
Работа угольной компании «Межегейуголь» в Республике Тыва продолжится в штатном режиме после пожара. Сотрудники уже вернулись в свои комнаты в общежитии.
«На добычу это никак не повлияет, пожар был не в общежитии, а во временном техническом помещении, которое было соединено переходом, поэтому было задымление здания общежития. Помещения были проверены и проветрены, и работники вернулись в свои комнаты»,— сообщил «Интерфаксу» представитель минэкономразвития Тувы.
Как писал «Ъ-Сибирь», возгорание произошло ночью 2 ноября в одноэтажном здании на площади 250 кв. м. Пострадали 11 человек, четверо из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования и сетей вследствие замыкания. Прокуратура региона проводит проверку по факту инцидента.
Глава республики Владислав Ховалыг после ЧП заявил о том, что «в связи с ростом рисков в зимний период поручил усилить профилактическую работу с организациями и населением».