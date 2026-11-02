В Забайкалье начнут борьбу с нелегальными детскими турами в Китай
В Забайкалье при министерстве экономического развития создана межведомственная группа, которая будет выявлять и пресекать деятельность турфирм, незаконно организующих детские туры в Китай. По информации пресс-службы регионального правительства, поводом послужило обращение Ассоциации туроператоров Забайкалья в местный парламент.
По информации ассоциации, после введения безвизового режима между Россией и Китаем туристический рынок столкнулся с несколькими системными проблемами. В частности, в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области более 200 фирм организуют поездки детей в Китай. Статус официальных туроператоров по международному выездному туризму имеют лишь 16 организаций. Их ежегодные затраты на соответствующий статус составляют порядка 2 млн руб.
Физические лица, не имея каких-либо разрешительных документов, беспрепятственно занимаются организацией туров, в том числе детских поездок в КНР. Продажу таких услуг они ведут через социальные сети и мессенджеры. В период школьных каникул через госграницу на МАПП Забайкальск ежедневно проезжают более 2 тыс. школьников. Все они отправлены физлицами или турфирмами, не имеющими официальный статус.