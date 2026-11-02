В Забайкалье начнут борьбу с нелегальными детскими турами в Китай

Физические лица, не имея каких-либо разрешительных документов, беспрепятственно занимаются организацией туров, в том числе детских поездок в КНР. Продажу таких услуг они ведут через социальные сети и мессенджеры. В период школьных каникул через госграницу на МАПП Забайкальск ежедневно проезжают более 2 тыс. школьников. Все они отправлены физлицами или турфирмами, не имеющими официальный статус.