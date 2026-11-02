Что известно о первой женщине-президенте Болгарии Илияне Йотовой
Противница поставок оружия Украине побеждает на выборах президента Болгарии
Временный президент Болгарии Илияна Йотова после подсчета 99,68% бюллетеней во втором туре президентских выборов одерживает победу с результатом 57,58%. Как журналистка и депутат Европарламента стала первой женщиной во главе Болгарии — в справке “Ъ”.
Илияна Малинова Йотова родилась 24 октября 1964 года в Софии. Окончила Софийский университет по специальности «болгарская филология».
В 1990–1997 годах работала на Болгарском национальном телевидении: прошла путь от репортера до директора отдела «Новости и текущие события». С 1997 по 2007 год — руководитель пресс-центра высшего совета Болгарской социалистической партии. С 2000 года входила в руководство партии, с 2006 по 2012 год была заместителем председателя ее софийского отделения.
В 2005–2007 годах была депутатом парламента (Народного собрания) Болгарии. Возглавляла болгарскую делегацию в Парламентской ассамблее франкофонии, занимала пост заместителя председателя парламентской делегации в ПАСЕ.
С 2007 по 2017 год — депутат Европарламента. Представляла социалистов, работала в комитетах по внутреннему рынку и защите прав потребителей, рыболовству и петициям. В 2013 году была заместителем председателя специального комитета по борьбе с организованной преступностью, коррупцией и отмыванием денег, с 2014 года — заместителем председателя комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.
В ноябре 2016 года была избрана вице-президентом Болгарии в паре с Руменом Радевым. В ноябре 2021 года они были переизбраны на второй пятилетний срок.
23 января 2026 года Илияна Йотова возглавила страну после того, как конституционный суд досрочно прекратил полномочия Румена Радева, объявившего об отставке. Она стала первой женщиной на посту президента Болгарии.
В ходе избирательной кампании придерживалась курса на отказ от поставок оружия Украине, диалог с Москвой и дипломатическое урегулирование конфликта. В первом туре 25 октября получила 34,76% голосов, занявший второе место Андрей Гюров — 31,94%.
Замужем, есть сын.