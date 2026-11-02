Что известно о первой женщине-президенте Болгарии Илияне Йотовой

С 2007 по 2017 год — депутат Европарламента. Представляла социалистов, работала в комитетах по внутреннему рынку и защите прав потребителей, рыболовству и петициям. В 2013 году была заместителем председателя специального комитета по борьбе с организованной преступностью, коррупцией и отмыванием денег, с 2014 года — заместителем председателя комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.