СПОТ без аванса

Импортеров грузов из стран ЕАЭС на время освободили от уплаты обеспечительного авансового платежа в рамках запущенной с 1 июня системы подтверждения ожидания товаров. Для товаров, ввозимых в РФ через Белоруссию, переходный период продлится до 31 октября этого года, для остальных стран союза — до 1 июля. Ведомства объясняют это заботой о бизнесе, которому предоставляется дополнительное время для перехода на новый, более жесткий, чем прежде, порядок.

Фото: Елена Афонина / ТАСС Первый день работы СПОТ в обязательном режиме не вызвал очередей на границе

Фото: Елена Афонина / ТАСС

С 1 июня в РФ заработала система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), она будет применяться для отслеживания импорта, ввозимого автомобильным транспортом из других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. СПОТ внедряется как инструмент борьбы с серыми схемами поставок и способ увеличить налоговые сборы. С апреля механизм тестировали, теперь он стал обязательным для всех импортеров. Выехавшие 1 июня на контрольные пункты на российско-белорусской границе представители Минфина, Минтранса, ФТС (служба-исполнитель) и ФНС (оператор и разработчик системы) убедились, что система работает без сбоев и «не влияет на скорость прохождения границы транспортом», сообщила таможенная служба.

Впрочем, СПОТ заработала не в полной мере.

В течение месяца при ввозе товаров обязательным будет только наличие QR-кода. Его перевозчику передает импортер, который за два дня до пересечения границы фуры с грузом формирует документ о предстоящей поставке (ДОПП). Эту ссылку на документы перевозчик и должен показать сотрудникам таможни. А вот анонсированное ранее требование уплаты обеспечительного платежа (равен сумме НДС и акциза) до 1 июля применяться не будет. Для импорта, ввозимого через белорусский участок границы, освобождение от платежа будет действовать дольше — до 31 октября 2026 года.

«Это один из наиболее чувствительных и массовых каналов поставок из ЕАЭС, в том числе для параллельного импорта»,— поясняет появление особого условия для белорусского направления старший партнер «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимир Чикин. Того же мнения придерживается старший юрист практики разрешения споров Nordic Star Елена Лебец, отмечая, что такая отсрочка минимизирует риски «парализовать торговлю» двух стран. Партнер Б1 Вильгельмина Шавшина связывает решение с отлаженным процессом обмена данными между РФ и Белоруссией в рамках союзного государства. Спецификой российско-белорусского налогового обмена этот шаг объясняет и старший юрисконсульт фирмы «Цзиньши» Иван Федоров. Впрочем, причина особой отсрочки может быть более простой — белорусский лидер Александр Лукашенко 1 июня сообщил, что недавно договорился с Владимиром Путиным о том, чтобы «никакие проволочки» не создавали очередей на границе в связи с запуском СПОТ.

В ФНС временное освобождение от платежа “Ъ” объяснили желанием «сделать адаптационный период к широкому применению СПОТ более комфортным».

Примерно так же прокомментировали “Ъ” ситуацию и в Минфине. Напомним, деловые сообщества ранее усмотрели во введении системы ряд рисков, в том числе для небольших компаний, которые, в отличие от крупных, от аванса не освобождаются (см. “Ъ” от 3 апреля). После этого власти пообещали доработать систему по мере ее тестирования (см. “Ъ” от 16 апреля).

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” сообщили, что по просьбе бизнеса была внедрена автоматическая отгрузка данных из бухгалтерских учетных систем. Также сейчас прорабатывается механизм обмена данными по API (программный интерфейс приложений). В ФНС пояснили, что первое нововведение позволит формировать ДОПП в учетной системе предприятия автоматически, без заполнения формы в сервисе заявителя вручную. Вторая новация нацелена на более оперативный обмен данными между подсистемами СПОТ.

Президент «Опоры России» Александр Калинин подтвердил “Ъ”, что освобождение от уплаты обеспечительного платежа до 1 июля введено по просьбе бизнеса и система была доработана с учетом обратной связи от предпринимателей. В частности, появилась опция получения QR-кода от импортера прямо на месте, даже если за два дня до ввоза он не был подготовлен, пояснил господин Калинин.

Впрочем, некоторые инициативы пока остаются в подвешенном состоянии.

Так, было предложено заменить уплату авансового платежа предоставлением импортером банковских гарантий — это, по словам главы «Опоры», подтверждало бы, что налоги будут уплачены импортером, но при этом освободило бы предпринимателей от необходимости изымать средства из оборота для внесения аванса. Решение по этому вопросу Александр Калинин ждет не раньше осени. Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов, впрочем, считает банковские гарантии «понятным, но дорогим» инструментом и более логичным считает расширение круга лиц, освобожденных от обеспечительного платежа.

Глава ТПП РФ Сергей Катырин отмечает, что бизнес получил от ФНС довольно подробные разъяснения о применении СПОТ. «Несколько страниц замечаний» регуляторам было направлено от РСПП — все они, по словам вице-президента объединения Сергея Красильникова, были устранены.

Полина Попова, Венера Петрова, Евгения Крючкова