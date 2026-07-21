Удвоение выдворения

Госдума приняла правительственный закон, ужесточающий наказания для иностранцев и позволяющий безальтернативно выдворять их из страны. В списке таких нарушений фигурируют мелкое хулиганство при неповиновении полиции, участие в несанкционированных митингах и принуждение к забастовкам. Общий список статей Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ для депортации мигрантов, как пояснил думский спикер Вячеслав Володин, увеличен с 22 до 45 правонарушений. «Приехали, отработали и уехали, уважая наши законы»,— обозначил спикер желаемую формулу пребывания иностранцев в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Проект поправок к КоАП РФ, увеличивающий число оснований для «выдворения мигрантов», был разработан в марте 2026 года в МВД. Его суть сводится главным образом к изменению около 20 статей кодекса, по которым высылка иностранца из РФ будет безальтернативной мерой наказания (до сих пор она могла быть лишь одной из возможных наряду со штрафом). Речь идет, например, об участии в несанкционированных митингах (ст. 5.38 КоАП РФ), принуждении к участию или отказу от участия в забастовке (ст. 5.40), нарушении требований режима ЧС (ст. 20.5). В ряд статей административного кодекса вводится новый состав правонарушения исключительно для иностранцев. Например, их могут выдворить из РФ за мелкое хулиганство при неповиновении полиции (ст. 20.1) или публикацию в СМИ инструкций по сборке бомб (ст. 13.15). Оговаривается, что безальтернативное выдворение иностранца выступает обязательным дополнением к денежному штрафу. Наконец, в правительстве предложили ужесточить санкции еще по 14 статьям КоАП РФ. Так, за незаконную трудовую деятельность штраф для иностранцев вырастет до 4–7 тыс. руб. с нынешних 2–5 тыс. Госдума приняла в первом чтении этот законопроект в мае 2026 года.

Ко второму чтению 21 июля к документу поступило 28 поправок, сообщил член думского комитета по госстроительству и законодательству Никита Румянцев (ЕР). Среди них, например, правительственные предложения добавить в список статей с безальтернативным выдворением иностранцев еще две. Речь о дискриминации (то есть нарушении прав и свобод человека в зависимости от пола, расы, национальности, возраста и религии; ст. 5.62 КоАП РФ) и неповиновении законному требованию пограничника (ст. 18.7). В итоге число возможных по административному кодексу оснований для «выдворения мигрантов» выросло с 22 до 45 статей, подсчитал спикер Госдумы Вячеслав Володин. А господин Румянцев отметил общественный резонанс вокруг поправок и еще раз заверил, что они разработаны для «повышения эффективности и оперативности выдворения иностранцев и лиц без гражданства».

«Это важный закон! Нам важно, чтобы в страну приезжали законопослушные люди. Приехали, заработали и уехали, уважая наши законы, культуру и подчиняясь представителям правопорядка»,— перечислил думский спикер.

Поправки были приняты депутатами во втором и третьем чтениях единогласно.

Отметим, что требования к пребыванию иностранцев ужесточаются уже второй год. В 2025 году для нарушителей закона был запущен «реестр контролируемых лиц» (попадание в него грозит иностранцу блокировкой счетов и депортацией). Власти с помощью мобильного приложения также стали контролировать геолокацию столичных и подмосковных мигрантов. В 2026 году Госдума приняла поправки, обязывающие иностранцев проходить медосмотры, а медорганизации — оперативно загружать справки об этом в цифровой реестр Минздрава. Наконец, в УК РФ была введена статья о наказании за подделку, сбыт и покупку фальшивых медсправок — до восьми лет лишения свободы. Последнюю новеллу господин Володин упомянул на слушаниях в Госдуме особо, сказав, что подложных документов у мигрантов «раньше было предостаточно», но теперь «все стало эффективно администрироваться». «Надо, чтобы человек, который приехал в страну, не вел себя по-хамски»,— сформулировал общий замысел миграционных пакетов думский спикер.

Александр Воронов