Инвестиции долгой выдержки

В 2025 году выпуск сырья для разлива виски в России резко вырос. Производство вискового дистиллята увеличилось на 48% год к году, зернового — более чем в четыре раза. Это объясняется стремлением алкогольных компаний отказаться от импортного сырья. Но полностью локализовать производство в краткосрочной перспективе может быть непросто из-за значительных инвестиций, длительного срока окупаемости проектов и отсутствия в стране необходимых технологий.

В 2025 году в России было произведено 2,16 млн декалитров (дал) вискового дистиллята, год к году показатель вырос на 48%, следует из данных участников алкогольного рынка. Выпуск зернового дистиллята за аналогичный период увеличился в 4,3 раза, до 1,2 млн дал. Обе этих позиции служат основным сырьем для производства виски. Но его разлив вырос за год только на 2,53%, до 5,3 млн дал.

Многие компании завершили создание производственной базы для разлива дистиллята, поясняет президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский.

Он напоминает, что постепенно вводить новые мощности крупные алкогольные группы стали с 2023 года. Ключевым производителем вискового дистиллята в 2025 году стала подконтрольная Ladoga винокурня «Крутояр», нарастившая его выпуск в полтора раза, до 1,09 млн дал. Это половина от общероссийского объема. Как пояснили “Ъ” в компании, завершена модернизация части производственных мощностей за 1 млрд руб. В дальнейшем выпуск планируется довести до 1,6 млн дал в год. Это эквивалентно 50 млн бутылок объемом 0,7 л.

Подконтрольная ОПВЗ компания «Агат-Алко» за прошлый год увеличила разлив вискового дистиллята почти в три раза, до 283,6 тыс. дал, следует из данных участников рынка, «Татспиртпром» — на 65,3%, до 191,8 тыс. дал.

Наличие на рынке доступного и разнообразного сырья позволяет выпускать дистиллят стабильного качества, говорит президент Ladoga Вениамин Грабар. Низкая себестоимость продукции, по его словам, создает возможность конкуренции на полке с импортными образцами. Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов отмечает, что импортный дистиллят постепенно замещается российским. Он добавляет, что производители также выводят на рынок новые марки, в том числе в высоких ценовых сегментах.

Вениамин Грабар, президент группы Ladoga, о российском виски, в интервью РБК в 2023 году:

«Конечно, в чистом употреблении нам еще идти и идти до шотландцев, безусловно. Но уже есть хорошие экземпляры».

Господин Московский говорит о стратегической значимости собственного производства дистиллята для алкогольных компаний: только так они могут наращивать свою долю в категории виски. Эксперт напоминает, что существенная часть продаваемой в рознице российской продукции все еще делается из разливных импортных спиртов. Одновременно виски на рынке крепкого алкоголя считается одной из самых быстрорастущих категорий.

Полностью локализовать производство дистиллятов для виски может быть непросто из-за высоких капитальных вложений и длительного срока окупаемости проектов, считает господин Гревцов. Эксперт добавляет, что закупка и монтаж оборудования занимают существенное время. Заместитель гендиректора по операционной деятельности «Татспиртпрома» Никита Мингалев замечает, что опыт российских производителей в категории остается небольшим.

Топ-10 производителей виски в России Выйти из полноэкранного режима Компания Бренды Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%) Novabev Group Fox&Dogs 1264,3 11,5 Группа Ladoga Fowler's, «Крутояр» 1076,9 33,0 Stellar Group Steersman 979,5 –12,3 АЛВИСА Nucky Thompson, Red&Black 580,6 –19,1 Объединенные пензенские ЛВЗ MacCallister 489,9 169,0 Тульский винокуренный завод 1911 Noble Stag 321,3 –4,8 «Татспиртпром» Glen Rivers, Your Choice 122,5 270,3 «ЦПИ-Ариант» James Barly, Deer 74,2 –65,5 «Жемчужина Ставрополья» Stoker 71,0 –5,1 АСГ Holy Gun, Sea Witch 70,4 –0,1 Открыть в новом окне Источник: данные участников рынка.

Российские производители дистиллятов могут сталкиваться со сложностями при подборе бочек, где выдерживается продукция. Доступ к мировому разнообразию типов древесины дуба и школам бондарей ограничен, говорит Вениамин Грабар. Эксперт поясняет, сейчас производство дистиллятов растет в первую очередь за счет продукции, которая закладывается на выдержку. ГОСТ «Виски российский» предполагает, что этот процесс должен длиться от шести месяцев, а ГОСТ «Виски» закладывает в качестве минимального трехлетний срок. Именно за счет этого, по словам господина Грабаря, рост производства дистиллята существенно превосходит показатели самого виски. Такая картина на рынке будет сохраняться еще шесть-семь лет.

Владимир Комаров