Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвестиции долгой выдержки

Производство вискового дистиллята выросло на 48% за год

В 2025 году выпуск сырья для разлива виски в России резко вырос. Производство вискового дистиллята увеличилось на 48% год к году, зернового — более чем в четыре раза. Это объясняется стремлением алкогольных компаний отказаться от импортного сырья. Но полностью локализовать производство в краткосрочной перспективе может быть непросто из-за значительных инвестиций, длительного срока окупаемости проектов и отсутствия в стране необходимых технологий.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2025 году в России было произведено 2,16 млн декалитров (дал) вискового дистиллята, год к году показатель вырос на 48%, следует из данных участников алкогольного рынка. Выпуск зернового дистиллята за аналогичный период увеличился в 4,3 раза, до 1,2 млн дал. Обе этих позиции служат основным сырьем для производства виски. Но его разлив вырос за год только на 2,53%, до 5,3 млн дал.

Многие компании завершили создание производственной базы для разлива дистиллята, поясняет президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский.

Он напоминает, что постепенно вводить новые мощности крупные алкогольные группы стали с 2023 года. Ключевым производителем вискового дистиллята в 2025 году стала подконтрольная Ladoga винокурня «Крутояр», нарастившая его выпуск в полтора раза, до 1,09 млн дал. Это половина от общероссийского объема. Как пояснили “Ъ” в компании, завершена модернизация части производственных мощностей за 1 млрд руб. В дальнейшем выпуск планируется довести до 1,6 млн дал в год. Это эквивалентно 50 млн бутылок объемом 0,7 л.

Подконтрольная ОПВЗ компания «Агат-Алко» за прошлый год увеличила разлив вискового дистиллята почти в три раза, до 283,6 тыс. дал, следует из данных участников рынка, «Татспиртпром» — на 65,3%, до 191,8 тыс. дал.

Наличие на рынке доступного и разнообразного сырья позволяет выпускать дистиллят стабильного качества, говорит президент Ladoga Вениамин Грабар. Низкая себестоимость продукции, по его словам, создает возможность конкуренции на полке с импортными образцами. Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов отмечает, что импортный дистиллят постепенно замещается российским. Он добавляет, что производители также выводят на рынок новые марки, в том числе в высоких ценовых сегментах.

Вениамин Грабар, президент группы Ladoga, о российском виски, в интервью РБК в 2023 году:
«Конечно, в чистом употреблении нам еще идти и идти до шотландцев, безусловно. Но уже есть хорошие экземпляры».


Господин Московский говорит о стратегической значимости собственного производства дистиллята для алкогольных компаний: только так они могут наращивать свою долю в категории виски. Эксперт напоминает, что существенная часть продаваемой в рознице российской продукции все еще делается из разливных импортных спиртов. Одновременно виски на рынке крепкого алкоголя считается одной из самых быстрорастущих категорий.

Продажи французского коньяка в России в 2025 году выросли на 10%

Полностью локализовать производство дистиллятов для виски может быть непросто из-за высоких капитальных вложений и длительного срока окупаемости проектов, считает господин Гревцов. Эксперт добавляет, что закупка и монтаж оборудования занимают существенное время. Заместитель гендиректора по операционной деятельности «Татспиртпрома» Никита Мингалев замечает, что опыт российских производителей в категории остается небольшим.

Топ-10 производителей виски в России

Компания Бренды Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%)
Novabev Group Fox&Dogs 1264,3 11,5
Группа Ladoga Fowler's, «Крутояр» 1076,9 33,0
Stellar Group Steersman 979,5 –12,3
АЛВИСА Nucky Thompson, Red&Black 580,6 –19,1
Объединенные пензенские ЛВЗ MacCallister 489,9 169,0
Тульский винокуренный завод 1911 Noble Stag 321,3 –4,8
«Татспиртпром» Glen Rivers, Your Choice 122,5 270,3
«ЦПИ-Ариант» James Barly, Deer 74,2 –65,5
«Жемчужина Ставрополья» Stoker 71,0 –5,1
АСГ Holy Gun, Sea Witch 70,4 –0,1

Источник: данные участников рынка.

Российские производители дистиллятов могут сталкиваться со сложностями при подборе бочек, где выдерживается продукция. Доступ к мировому разнообразию типов древесины дуба и школам бондарей ограничен, говорит Вениамин Грабар. Эксперт поясняет, сейчас производство дистиллятов растет в первую очередь за счет продукции, которая закладывается на выдержку. ГОСТ «Виски российский» предполагает, что этот процесс должен длиться от шести месяцев, а ГОСТ «Виски» закладывает в качестве минимального трехлетний срок. Именно за счет этого, по словам господина Грабаря, рост производства дистиллята существенно превосходит показатели самого виски. Такая картина на рынке будет сохраняться еще шесть-семь лет.

Владимир Комаров

Новости компаний Все