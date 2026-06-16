В Совете Федерации предложили расширить маркировку на запчасти для гусеничной техники
В ходе «Открытого диалога» с председателем совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаилом Дубиным сенатор Николай Владимиров предложил рассмотреть возможность расширения эксперимента по маркировке автомобильных запчастей на комплектующие для гусеничной техники.
Сенатор отметил, что в Чебоксарах работает компания «Промтрактор» — крупнейший в России производитель бульдозеров, трубоукладчиков и колесной техники для горнодобывающей промышленности под маркой «ЧЕТРА». Предприятие планирует участвовать в маркировке запчастей, при этом действующий пилотный проект распространяется на запчасти для техники колесного типа и пока не охватывает основную продукцию гусеничного типа.
«Есть ли возможность скорейшего включения запчастей для гусеничной техники в перечень отдельных товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации?» — уточнил сенатор.
Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Владислав Заславский, отвечая на вопрос, отметил, что проект постановления правительства по маркировке ряда видов промышленного оборудования, включая запасные части, уже подготовлен и находится в правительстве. По его словам, эксперимент по маркировке запчастей для гусеничной техники может быть запущен в ближайшее время.
Он также подчеркнул, что решения о расширении маркировки принимаются после проработки с отраслью и бизнесом: «Мы готовы рассмотреть этот вопрос, будем прорабатывать с отраслевиками, с бизнесом, потому что мы в одиночку ничего не делаем»,— сказал он.
Расширение маркировки на запчасти для гусеничной техники является частью более широкой тенденции по внедрению систем прослеживания товаров в России. На данный момент обязательной маркировке уже подлежат 17 товарных групп, включая лекарства, воду, обувь и табак. Кроме того, в режиме эксперимента действуют еще 11 систем, например, для кормов для животных и детских игрушек. В 2024 году Минпромторг подготовил проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке автомобильных запчастей, что соответствует общей стратегии борьбы с незаконным оборотом товаров.
Система маркировки, оператором которой выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), направлена на борьбу с контрафактом и нелегальным оборотом продукции. Она уже доказала свою эффективность в снижении оборота немаркированных товаров в различных категориях. Федеральное правительство продолжает усиливать контроль, приняв постановление, которое сверяет информацию из разрешительных документов с данными «Честного знака» и соответствующих госреестров, а также намечено расширение этого контроля на другие категории товаров.