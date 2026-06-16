В Совете Федерации предложили расширить маркировку на запчасти для гусеничной техники

В ходе «Открытого диалога» с председателем совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаилом Дубиным сенатор Николай Владимиров предложил рассмотреть возможность расширения эксперимента по маркировке автомобильных запчастей на комплектующие для гусеничной техники.

Сенатор отметил, что в Чебоксарах работает компания «Промтрактор» — крупнейший в России производитель бульдозеров, трубоукладчиков и колесной техники для горнодобывающей промышленности под маркой «ЧЕТРА». Предприятие планирует участвовать в маркировке запчастей, при этом действующий пилотный проект распространяется на запчасти для техники колесного типа и пока не охватывает основную продукцию гусеничного типа.

«Есть ли возможность скорейшего включения запчастей для гусеничной техники в перечень отдельных товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации?» — уточнил сенатор.

Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Владислав Заславский, отвечая на вопрос, отметил, что проект постановления правительства по маркировке ряда видов промышленного оборудования, включая запасные части, уже подготовлен и находится в правительстве. По его словам, эксперимент по маркировке запчастей для гусеничной техники может быть запущен в ближайшее время.

Он также подчеркнул, что решения о расширении маркировки принимаются после проработки с отраслью и бизнесом: «Мы готовы рассмотреть этот вопрос, будем прорабатывать с отраслевиками, с бизнесом, потому что мы в одиночку ничего не делаем»,— сказал он.