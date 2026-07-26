Черногория вводит визы для россиян

Черногория с 1 ноября отменяет безвизовой режим для граждан России. Такое решение приняло в конце минувшей недели правительство страны. Это необходимо для того, чтобы Черногория могла вступить в Евросоюз уже в 2028 году, как она и рассчитывает. Для этого ей еще нужно до конца года завершить все переговоры о вступлении, а потом в течение года получить согласие всех 27 стран—членов ЕС, что сделать будет крайне сложно. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Решение об отмене с 1 ноября безвизового режима для граждан РФ и Белоруссии правительство Черногории приняло 23 июля в заочном порядке. Заседания кабинета не проводилось, а согласие большинства членов правительства было получено по телефону. Решение вступит в силу после его публикации в «Служебном вестнике Черногории», ожидается, что это произойдет уже в начале предстоящей недели.

Формально черногорское правительство продлило гражданам России и Белоруссии существовавшую для них все последние годы возможность «въезжать в Черногорию без виз, пребывать в стране 30 дней или следовать транзитом» — но только до 31 октября. И хотя порядок въезда после этой даты не уточняется, из постановления правительства ясно следует, что Черногория с 1 ноября отменяет безвизовый режим для всех стран, которые такую льготу имели, в соответствии с обязательствами перед Евросоюзом, куда республика намерена вступить уже в 2028 году. До сих пор в списке государств, гражданам которых виза для въезда в Черногорию была не нужна (не считая членов и кандидатов в члены ЕС, США и некоторые другие страны), оставались Россия, Белоруссия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, Катар и Бахрейн.

Решение черногорского правительства большой неожиданностью не стало. Сроки введения виз для граждан РФ власти республики впервые ясно обозначили в конце прошлого года.

Тогда в черногорском МИДе сообщили, что отмена безвизового режима для россиян произойдет «до конца сентября 2026 года». А еще до того премьер Милойко Спаич объявил в интервью Euronews, что его страна «очень скоро» введет визы для россиян, чтобы вступить в ЕС в 2028 году. Тот же тезис высказал в интервью изданию Politico и президент республики Яков Милатович. Он оговорился, что власти попытаются «отложить вопрос с визами, насколько это возможно, чтобы сохранить жизнеспособность своего туристического сектора».

Согласно официальной статистике, туризм дает 26% черногорского ВВП, а ежегодно республику посещают около 230 тыс. россиян — во многом благодаря тому, что виза для этого им была не нужна.

В Черногории, по данным местного МВД, более или менее постоянно проживает около 21 тыс. граждан РФ.

Понимая, очевидно, значение для адриатической республики туристов из России, черногорские власти заранее пытаются предпринять шаги по смягчению последствий перехода к визовому режиму. Принято решение об открытии в РФ восьми черногорских визовых центров — одного в Москве, остальных в других российских городах. А оформление документов будет, скорее всего, поручено международному агентству VFS Global, которое сотрудничает в этой области и с другими странами.

Чтобы стать членом ЕС уже в 2028 году (для чего Черногория и собирается вводить визы, в том числе и для граждан РФ), ей нужно завершить переговоры о вступлении до конца этого года. Пока же из 33 переговорных позиций полностью согласованы только 18. Завершить за оставшиеся менее полугода весь процесс, закрыв 15 переговорных разделов, будет крайне сложно.

Не менее проблематично для Подгорицы будет также получить добро на вступление от всех 27 стран—членов ЕС.

На днях, к примеру, соседняя Хорватия напомнила черногорцам, что без ее согласия в ЕС они не вступят, а для получения такого согласия две страны должны снять все спорные вопросы, которых остается немало. Два года назад Хорватия объявила персонами нон грата трех членов черногорского руководства и до сих пор блокирует закрытие Черногорией одной из ключевых областей в переговорах с Брюсселем — по внешней политике.

Так что вполне может оказаться, что Подгорица слегка поторопилась с выполнением обязательства перед ЕС об отмене безвизового режима.