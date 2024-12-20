Опасным объектам сократили премии

Банк России принял решение снизить тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) на 25–75% с 31 июля 2025 года. По словам экспертов, это существенно уменьшит объем премий страховых компаний. Для них сам по себе это не самый крупный сегмент, но клиентский потенциал здесь предоставляет широкие возможности для перекрестных продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

ЦБ резко понизил минимальную тарифную планку по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов, следует из указания регулятора, опубликованного 19 декабря. Для большей части видов опасных объектов нижняя граница тарифа опустится на 25–75%. Для объектов с использованием оборудования под давлением и угольных шахт изменений нет. Скорректированные тарифы планируют применять с 31 июля 2025 года. Два года назад регулятор уже снижал тарифы на 25–50% (см. “Ъ” от 2 сентября 2022 года). В 2023 году ЦБ расширил тарифный коридор на 25% в обе стороны (см. “Ъ” от 22 июля).

ОСОПО — это обязательное страхование имущественных интересов владельцев опасных объектов при причинении вреда в результате аварии. Отсутствие такого полиса может повлечь штраф в размере 15–20 тыс. руб. для должностных лиц и 300–500 тыс. руб. для юрлиц, а также привести к приостановке эксплуатации объекта. К опасным объектам относятся в том числе нефтебазы, химические производства, объекты энергетики, компрессорные станции, магистральные продуктопроводы, подъемные сооружения, краны, производственные объекты черной и цветной металлургии, литейные цеха, шахты, рудники, карьеры, элеваторы, деревообрабатывающие производства и т. д.

ЦБ отмечает, что решение о снижении минимального тарифа принято «с учетом анализа накопленных данных об аварийности на объектах, а также изменений размера компенсаций пострадавшим». По данным Национального союза страховщиков ответственности (НССО), в 2023 году объем выплат снизился на 23% по сравнению с 2022 годом. При этом средняя выплата за вред жизни увеличилась примерно на четверть (после принятия законопроекта, увеличивающего в полтора раза и больше лимит страховых сумм).

Это небольшой сегмент рынка страхования: по данным НССО, по итогам 2023 года сбор премий составил около 2,4 млрд руб. По словам экспертов, снижение нижней границы на фоне роста выплат может привести к сокращению сборов и росту убыточности. Если предположить, что на фоне снижения нижней тарифной границы объем собранных премий снизится на 20–40%, то технически уровень убыточности может вырасти в 1,5–2 раза, оценивает независимый эксперт Андрей Бархота. Размер рынка в совокупности по размеру премий может сократиться до 1,5–2 млрд руб., оценивает источник “Ъ” на страховом рынке. Кроме того, каждое понижение тарифов делает этот сегмент все менее привлекательным — за членство в НССО надо платить, инфраструктуру внутри компании надо поддерживать, указывает собеседник “Ъ”.

Тем не менее в этом сегменте работают 22 компании, включая крупнейшие — СОГАЗ, «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», ВСК и «АльфаСтрахование». И компании вряд ли покинут этот сегмент, считают эксперты. Сегмент ОСОПО — с одной стороны, достаточно узкий в силу специфики и обязательности этого вида, с другой стороны, работа в нем важна для универсальных страховщиков, которые хотят видеть в своем портфеле крупных корпоративных клиентов, поясняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. По его словам, для страховой компании важно иметь возможность предложить корпоративному клиенту полную линейку продуктов — это и ОСОПО, и страхование имущества, и ДМС, и другие виды страхования имущества и ответственности. По оценкам Андрея Бархоты, если взять только промышленные объекты и инфраструктурные сооружения, то в стране насчитываются тысячи опасных объектов, на которых трудятся миллионы человек. «Если какой-то из продуктов, необходимых клиенту, в линейке отсутствует, есть риск полного перехода клиента к другому страховщику. Именно поэтому страховые компании, заинтересованные в работе в корпоративном сегменте, стремятся работать в этом виде страхования»,— уверен Алексей Янин. В опрошенных страховых компаниях не ответили на запрос “Ъ”.

Юлия Пославская