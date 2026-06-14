В России ввели новый ГОСТ на слитки палладия

Росстандарт утвердил новый государственный стандарт на мерные слитки палладия. Он определит требования к размеру, массе, качеству поверхности, маркировке и сертификату.

Документ (pdf.) устанавливает массу штампованных слитков драгметалла в диапазоне от 5 г до 500 г и максимально допустимый размер — 102 мм в длину и 71,5 мм в ширину. Определяется также требование к химическому составу — от марки Пд 999,0 до Пд 999,9.

Согласно ГОСТу, все слитки должны быть промаркированы: на их поверхности рекомендуется наносить название страны-изготовителя, номинальную массу, массовую долю палладия в пробе. Каждый слиток должен быть упакован в пакет из полиэтиленовой пленки. Принятый стандарт позволит создать основу для биржевого обращения, сообщили ТАСС в Росстандарте.