Губернатор Кубани расширил основания для проверок продавцов алкоголя

В Краснодарском крае расширили перечень оснований, по которым торговые объекты в сфере розничной продажи алкоголя могут попадать под контроль в рамках риск-ориентированного подхода. С соответствующим постановлением губернатора ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Новые критерии связаны прежде всего с данными государственной автоматизированной информационной системы учета оборота алкоголя. В частности, объект может стать основанием для проведения контрольных мероприятий при увеличении за квартал более чем на 20% объема закупки или розничной продажи алкоголя по сравнению с предыдущим кварталом.

Еще одним критерием станет наличие на отчетную дату остатков алкоголя, превышающих объем его реализации на объекте за 90 дней, а также рост закупок более чем на 50% за два предыдущих квартала по сравнению с аналогичным показателем для розничной продажи.

В перечень также включено наличие в системе сведений о списании продукции в течение 30 дней в объеме менее 10% от среднемесячного объема списания за предыдущий год. Отдельно учитываются случаи, когда в течение календарного месяца фиксируется как минимум двукратное превышение объема продаж алкоголя в часы, запрещенные региональным законодательством, более чем на 50%.

Еще два основания связаны с движением продукции. Контрольный риск возникает при отсутствии в системе информации о принятии, отказе либо принятии с расхождениями товара организациями и индивидуальными предпринимателями в течение более 60 дней с момента фиксации поставки. Кроме того, учитывается наличие двух и более случаев реализации более 50% алкоголя в период за час до начала и в течение часа после окончания установленного в крае времени ограничения розничной продажи.

Одновременно регион уточнил порядок проведения самого контроля. В положение внесены нормы о возможности использовать при контрольных мероприятиях Единый портал государственных и муниципальных услуг и мобильное приложение «Инспектор», в том числе для представления документов и проведения мероприятий с применением дистанционного взаимодействия и видеоконференцсвязи.

Таким образом, основная часть новых критериев переносит выявление потенциальных нарушений в автоматизированный анализ данных об обороте алкоголя — объемах закупок, остатках, списании и времени реализации продукции. Параллельно регион обновил процедуры проведения контрольных мероприятий с использованием цифровых сервисов.

Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, то есть 29 сентября.

Валерий Климов