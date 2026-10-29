Главные новости за 29 октября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События четверга: выбор «Ъ-Черноземье»
В Воронежской области представили проект бюджета на 2027 год с дефицитом 21,8 млрд руб.: расходы составят 248,5 млрд руб., доходы — 226,7 млрд руб. Финансирование раздела «Общегосударственные вопросы» увеличится с 23 млрд до 45,4 млрд руб.
Дело о хищении 45 млн руб. при реконструкции Петровской набережной в Воронеже направили в суд. Среди четырех обвиняемых — бывшие городские чиновники Евгений Шишкин и Александр Ким, а также замминистра строительства региона Виталий Жебин. Одновременно мэрия предъявила подрядчику второй очереди набережной ПМК-38 иск на 119 млн руб.
Липецкий завод тепличных конструкций избежал банкротства, погасив 92 млн руб. задолженности перед бюджетом. После отказа налоговой от требований суд прекратил производство по делу
Министр спорта Белгородской области Валерий Сирюшов ушел в отставку после полутора лет работы. Ведомство временно возглавила его заместитель Елена Шеенко
Руководитель управления лесами Орловской области Александр Насонов покидает пост. Он возглавлял ведомство с 2022 года, до этого более десяти лет руководил Троснянским районом
В Тамбовской области бензин за неделю подешевел на 3,54 руб. за литр: с 83,31 до 79,77 руб. Это второе по величине снижение в Черноземье после Курской области
При атаках ВСУ за сутки в Белгородской области погиб мирный житель, еще семеро были ранены. В Курской области пострадали пять человек; повреждены жилые дома, автомобили, торговый комплекс и вышка связи