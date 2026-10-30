Крейсер «Петр Великий» решили не ставить на ремонт
Специальная комиссия приняла предварительное решение о нецелесообразности модернизации и ремонта тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Об этом сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.
«Крейсер восстановлению не подлежит. У каждого корабля есть определенная степень износа», — сказал руководитель ДПФ на Всероссийском форуме «330 лет российскому флоту» (цитата по ТАСС).
Первоначально предполагалось приступить к модернизации крейсера «Петр Великий» после завершения работ на аналогичном крейсере «Адмирал Нахимов»: хотели, чтобы в составе ВМФ оставался хотя бы один корабль этого класса. Однако из-за задержки работ на «Нахимове» до 2022 года стало невозможно начать модернизацию «Петра Великого» в намеченные сроки.
«Петр Великий» — флагман Северного флота, единственный действующий сегодня атомный крейсер проекта 1144 «Орлан». Это самый мощный ударный надводный корабль в составе ВМФ России и самый тяжелый в мире из класса неавианесущих. С 70-х по 90-е годы прошлого века в СССР было построено четыре таких корабля.