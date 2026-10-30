Крейсер «Петр Великий» решили не ставить на ремонт

Первоначально предполагалось приступить к модернизации крейсера «Петр Великий» после завершения работ на аналогичном крейсере «Адмирал Нахимов»: хотели, чтобы в составе ВМФ оставался хотя бы один корабль этого класса. Однако из-за задержки работ на «Нахимове» до 2022 года стало невозможно начать модернизацию «Петра Великого» в намеченные сроки.