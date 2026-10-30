Россия выбирает оттенок

«Были попытки со стороны производителей мебели выпускать вещи в том цвете, который обозначил Pantone. Это можно было видеть на мебельных выставках в Милане, в Валенсии, в Париже. Но в реалии это, к сожалению, не работает. В этом году модный один цвет, а в следующем году будет другой, и что, мне нужно будет переделывать всю квартиру? То есть люди же делают интерьер не на один год, не на два, а как минимум на пять, а то и на десять лет, а может быть даже и больше».