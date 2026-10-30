Россия выбирает оттенок
Каким может быть российский цвет года и зачем он нужен
В России появится собственный цвет года. Его выберут в рамках Совета по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве. Как именно, пока предстоит решить. Но “Ъ FM” вместе с дизайнерами, стилистами и маркетологами предположил, какой это может быть оттенок и для чего вообще нужна такая инициатива.
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«Хватит пользоваться чужими цветами — мы сами с усами, сами с цветами». Так глава Совета Елена Ямпольская объяснила, зачем нужно выбирать российский оттенок года. Она отметила, что в стране «очень богатое наследие» и много художников. А значит, определиться с палитрой будет несложно. Но так только кажется, говорит эксперт по креативным индустриям Ирина Каримова:
«Цвет года по версии Pantone тоже определяется не просто так, что, раз, и захотелось определить, а пусть это будет сиреневый, а пусть это будет коричневый. На самом деле большая работа идет социологов, психологов, дизайнеров по определению того, какие есть настроения, чего нам хочется, как развивается общество, какие есть страхи, опасения, желания».
Институт Pantone анализирует все эти факторы уже больше четверти века. Именно он выбирает главные цвета, от Cerulean, то есть лазурного, в 2000-м до Cloud Dancer в 2026-м. Оттенок этого года, к слову, мягкий, слегка приглушенный белый. По задумке экспертов, он должен напоминать о тишине и чистоте в шумном мегаполисе. Но в России для начала могут выбрать палитру и поярче, продолжает Ирина Каримова:
«Начать стоит однозначно с красного, потому что он очень часто встречается и в нашем русском фольклоре, там, где мы говорим "красно солнышко", "красна девица", это символ — такое переносное значение слова "прекрасный"».
Красный, кстати, в списке Pantone уже был. В 2002-м победил оттенок True Red, а пять лет спустя — Chili Pepper. Потребители, к слову, следят за обновлениями палитры года очень внимательно. Как отмечают СМИ, в первые недели после объявления цвета спрос на одежду в соответствующей гамме растет на десятки, а порой и на сотни процентов. При этом сама индустрия моды относится к решениям Pantone прохладно, отмечает стилист Влад Лисовец:
«Все, что объявлял Pantone, никому никогда не было интересно.
Поэтому в принципе если объявим свой цвет, по большому счету, для людей, особенно в зиму, это не особо что-то решает, чисто игра.
Цвет России может быть любой, начиная от триколора, заканчивая лесами, полями. Поэтому тут тебе может быть и красный, и белый, и зеленый — в общем, на любой вкус. Стоит ли это делать, решать не мне, но, по большому счету, никто на это ориентироваться не будет».
Впрочем, не все бренды игнорируют цвета года. Например, Cloud Dancer в этом году появился на смартфонах Motorola, стикерах Post-it и даже пластилине Play-Doh. А китайская сеть отелей Mandarin Oriental придумала в новом оттенке номера, оформление лобби и аксессуары. Но домашний интерьер под цвета года не подстроишь, говорит дизайнер Владимир Кот:
«Были попытки со стороны производителей мебели выпускать вещи в том цвете, который обозначил Pantone. Это можно было видеть на мебельных выставках в Милане, в Валенсии, в Париже. Но в реалии это, к сожалению, не работает. В этом году модный один цвет, а в следующем году будет другой, и что, мне нужно будет переделывать всю квартиру? То есть люди же делают интерьер не на один год, не на два, а как минимум на пять, а то и на десять лет, а может быть даже и больше».
Чтобы использовать оттенок года Pantone в своей продукции, брендам необходимо купить лицензию и выплачивать институту цвета роялти. На этом институт зарабатывает. Как это будет устроено в России, пока не уточняется.