Пять человек пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

В результате атак во Льгове повреждены четыре автомобиля, остекление дома, газовая труба, фасад здания автозаправочной станции. Разрушения также получили фасад, крыша и остекление торгового комплекса. В деревне Кулига Рыльского района пострадало остекление дома. В Дмитриеве получили разрушения два автомобиля. В селе Малое Городьково Конышевского района повреждена вышка сотовой связи, из-за чего нарушена связь. По словам губернатора, ремонтные работы планируется завершить в ближайшее время.