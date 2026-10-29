Пять человек пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки
В городе Льгове ранения получили 68-летняя и 51-летняя женщины, а также 67-летний мужчина. У двоих пострадавших диагностировали осколочные ранения, у одной из мирных жительниц — акубаротравму. Мужчину доставили в областную больницу.
В городе Дмитриеве ранения получил 31-летний мирный житель с множественными травмами головы и акубаротравмой. Его доставили в областную больницу.
В деревне Кекино Глушковского района пострадал 73-летний мужчина. Он получил осколочные ранения правой стопы и левой голени, от госпитализации отказался.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 29 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1,2 тыс. БПЛА. На территории Черноземья дроны были ликвидированы в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях.