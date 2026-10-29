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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Черноземье

Пять человек пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

За минувшие сутки при атаках ВСУ на Курскую область пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в «Максе».

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • В городе Льгове ранения получили 68-летняя и 51-летняя женщины, а также 67-летний мужчина. У двоих пострадавших диагностировали осколочные ранения, у одной из мирных жительниц — акубаротравму. Мужчину доставили в областную больницу.

  • В городе Дмитриеве ранения получил 31-летний мирный житель с множественными травмами головы и акубаротравмой. Его доставили в областную больницу.

  • В деревне Кекино Глушковского района пострадал 73-летний мужчина. Он получил осколочные ранения правой стопы и левой голени, от госпитализации отказался.

В результате атак во Льгове повреждены четыре автомобиля, остекление дома, газовая труба, фасад здания автозаправочной станции. Разрушения также получили фасад, крыша и остекление торгового комплекса. В деревне Кулига Рыльского района пострадало остекление дома. В Дмитриеве получили разрушения два автомобиля. В селе Малое Городьково Конышевского района повреждена вышка сотовой связи, из-за чего нарушена связь. По словам губернатора, ремонтные работы планируется завершить в ближайшее время.
По данным господина Хинштейна, с 09:00 28 октября до 09:00 29 октября в регионе сбили 153 беспилотника различных типов. ВСУ 30 раз применили артиллерию по отселенным районам. Еще семь раз дроны атаковали регион, сбрасывая взрывные устройства.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 29 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1,2 тыс. БПЛА. На территории Черноземья дроны были ликвидированы в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях.

Сутками ранее в Курской области сбили 168 беспилотников. ВСУ 39 раз применяли артиллерию по отселенным районам и семь раз атаковали регион с помощью взрывных устройств. Трое мирных жителей пострадали. Среди наиболее серьезных последствий атак — повреждение объекта энергетики в Конышевском районе, где без электроснабжения остались 19 населенных пунктов, а также нарушение подачи электричества в четырех населенных пунктах Обоянского района. А также из-за падения обломков БПЛА загорелась кровля здания в Курске, где размещались серверы здравоохранения. Из-за этого власти прогнозировали сбои в информационной системе и работе некоторых сервисов, в том числе при записи к врачу.
Мария Свиридова