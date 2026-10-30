Жительница Крыма приговорена к двенадцати с половиной годам колонии за донат ВСУ
В Краснодаре краевой суд признал жительницу Республики Крым виновной в совершении государственной измены. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и шесть месяцев, сообщают объединенная пресс-служба судов региона и краевая прокуратура. Находясь за пределами РФ, женщина перевела ВСУ 3,2 тыс. руб.
Противоправные действия жительницы Крыма выявили сотрудники краснодарского УФСБ. Российским спецслужбам стало известно, что женщина «выступает против специальной военной операции и сочувствует властям Украины». Злоумышленница самостоятельно нашла в интернете реквизиты счетов, предназначенных для сбора средств на финансирование вооруженных сил Украины, и сделала несколько переводов в украинских гривнах.
Суд признал женщину виновной в государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.