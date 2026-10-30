Жительница Крыма приговорена к двенадцати с половиной годам колонии за донат ВСУ

В Краснодаре краевой суд признал жительницу Республики Крым виновной в совершении государственной измены. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и шесть месяцев, сообщают объединенная пресс-служба судов региона и краевая прокуратура. Находясь за пределами РФ, женщина перевела ВСУ 3,2 тыс. руб.