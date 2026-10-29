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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Черноземье

Воронежские власти подали иск на 119 млн к подрядчику Петровской набережной

Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал иск управления строительной политики Воронежа к подрядчику второй очереди благоустройства Петровской набережной — АО «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК-38). Сумма требований составляет 118,8 млн руб. Категория спора — ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда. Это следует из картотеки арбитражных дел. Иск пока не принят к производству.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Летом мэрия Воронежа демонтировала несоответствующие требованиям элементы детских площадок на второй очереди Петровской набережной. Расходы на эти работы планировалось предъявить ПМК-38. Весной петербургское АО «ПО "Возрождение"», которое занимается третьим этапом реконструкции Остужевской развязки, снесло аварийные мосты, которые также находились в зоне ответственности кисловодской компании. Стоимость этих работ составила 15–17 млн руб. В случае невозмещения затрат в добровольном порядке эти средства также планировали взыскать с подрядчика в суде.
Контракт на благоустройство набережной с ПМК-38 был заключен в июле 2023 года по цене 1,2 млрд руб. Работы должны были быть завершены до конца 2024-го, но сроки неоднократно срывались.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в августе 2026 года заявил, что недоволен ходом благоустройства Петровской набережной. По его словам, к сложившейся ситуации привели «недобросовестность подрядчика» и «отсутствие должного контроля» со стороны заказчика — администрации Воронежа. Он уточнил, что средства на реализацию проекта были доведены до мэрии. В связи с этим губернатор анонсировал передачу проекта на уровень региона. Для этого воронежские власти планируют создать автономное учреждение «Петровская набережная». Курировать его работу будет зампред облправительства Евгений Бажанов.
В конце 2025 года межрайонная ИФНС России №20 по Саратовской области направила в Арбитражный суд Ставропольского края заявление о признании ПМК-38 банкротом из-за задолженности 76,8 млн руб. Оно было принято к производству в январе, ближайшее заседание намечено на 16 ноября.

По данным Rusprofile, АО «ПМК-38» зарегистрировано в 1998 году в Кисловодске Ставропольского края, основной вид деятельности — строительство водных сооружений. Уставный капитал — 76 тыс. руб. До 2021 года единственным акционером ПМК было АО «Ставропольводмелиорация», актуальная информация о владельцах не раскрывается. Генеральный директор с мая 2025 года — Анзор Джуккаев. Выручка «ПМК-38» в 2024 году выросла на 185%, с 1,2 млрд до 3,5 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 93%, с 9,1 млн до 17,5 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются. Всего компания получила 106 госконтрактов на 19 млрд руб. в сумме.

При этом общество выступает ответчиком по 25 рассматриваемым арбитражным делам на сумму около 1,5 млрд руб. В отношении него открыто 525 исполнительных производств на 420 млн руб., остаток задолженности — 309 млн руб. С 11 декабря 2025 года фирма состоит в реестре недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа подрядчика от контракта.

Подробнее о финансовых трудностях компании — в публикации «Ъ-Черноземье» «Миссия неисполнима».
Алина Морозова