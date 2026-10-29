Воронежские власти подали иск на 119 млн к подрядчику Петровской набережной

По данным Rusprofile, АО «ПМК-38» зарегистрировано в 1998 году в Кисловодске Ставропольского края, основной вид деятельности — строительство водных сооружений. Уставный капитал — 76 тыс. руб. До 2021 года единственным акционером ПМК было АО «Ставропольводмелиорация», актуальная информация о владельцах не раскрывается. Генеральный директор с мая 2025 года — Анзор Джуккаев. Выручка «ПМК-38» в 2024 году выросла на 185%, с 1,2 млрд до 3,5 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 93%, с 9,1 млн до 17,5 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются. Всего компания получила 106 госконтрактов на 19 млрд руб. в сумме.

При этом общество выступает ответчиком по 25 рассматриваемым арбитражным делам на сумму около 1,5 млрд руб. В отношении него открыто 525 исполнительных производств на 420 млн руб., остаток задолженности — 309 млн руб. С 11 декабря 2025 года фирма состоит в реестре недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа подрядчика от контракта.