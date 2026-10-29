Минфин Воронежской области представил проект бюджета с дефицитом 21,8 млрд
В правительстве Воронежской области сегодня прошли публичные слушания по проекту облбюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, организованные региональным министерством финансов, на которых присутствовал корреспондент «Ъ-Черноземье». Расходы областной казны в 2027 году запланированы на уровне 248,5 млрд руб., тогда как доходы — 226,7 млрд руб.
Таким образом, дефицит бюджета в следующем году составит 21,8 млрд руб. В 2028-м разрыв, по прогнозам чиновников, сократится до 9,5 млрд руб. (при доходах 235,8 млрд и расходах 245,3 млрд), а в 2029-м — до 8,8 млрд руб. (доходы 241,8 млрд, расходы 250,6 млрд).
«Проект бюджета был рассмотрен 2 октября на заседании бюджетной комиссии, которую возглавляет губернатор Воронежской области Александр Гусев»,— пояснила на слушаниях министр финансов региона Надежда Сафонова.
Основным источником собственных доходов станет налог на доходы физических лиц. В 2027 году он принесет 76,8 млрд руб., или 38,3% в общей структуре. Поступления от налога на прибыль запланированы в размере 44,8 млрд руб. (22% структуры), акцизы — 28 млрд руб.
Безвозмездные поступления из федерального центра пока заложены в объеме 26 млрд руб. Часть трансфертов еще будет уточняться ко второму чтению федерального бюджета. Уже известно, что региону дополнительно выделено 2,1 млрд руб. на ЖКХ и другие цели. По словам министра, накануне прошло обсуждение с участием всех заинтересованных сторон. Сейчас документ изучает рабочая группа с участием депутатов облдумы, профсоюзов, министров и специалистов.
Вчера господин Гусев поделился, что по итогам 2026 года объем валового регионального продукта (ВРП) прогнозируется на уровне 1 трлн 948 млрд руб. Это на 2% ниже уровня 2025 года, сообщил он в своем Telegram-канале.