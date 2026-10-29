Минфин Воронежской области представил проект бюджета с дефицитом 21,8 млрд

Безвозмездные поступления из федерального центра пока заложены в объеме 26 млрд руб. Часть трансфертов еще будет уточняться ко второму чтению федерального бюджета. Уже известно, что региону дополнительно выделено 2,1 млрд руб. на ЖКХ и другие цели. По словам министра, накануне прошло обсуждение с участием всех заинтересованных сторон. Сейчас документ изучает рабочая группа с участием депутатов облдумы, профсоюзов, министров и специалистов.