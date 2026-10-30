ВСУ впервые с 20 октября попытались атаковать НПЗ в России

По данным открытых источников, с 20 октября и до сегодняшнего дня ВСУ не наносили ударов по объектам нефтяной инфраструктуры в РФ. Украина приостановила удары по российским НПЗ на фоне давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа.