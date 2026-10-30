ВСУ впервые с 20 октября попытались атаковать НПЗ в России
Украинские беспилотники нанесли самый массированный удар по Самарской области с начала спецоперации утром в пятницу, 30 октября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
По данным открытых источников, с 20 октября и до сегодняшнего дня ВСУ не наносили ударов по объектам нефтяной инфраструктуры в РФ. Украина приостановила удары по российским НПЗ на фоне давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
Утром в пятницу в Самарской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Международный аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы.
Очевидцы сообщали о звуках взрывов в регионе в период с 8:00 до 9:00 (MSK+1). Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в своем канале в Max о том, что над регионом сбиты несколько десятков вражеских беспилотников и повреждена инфраструктура.
Погибших в результате атаки БПЛА на Самарскую область нет. О пострадавших не уточняется.
В настоящее время в Самарской области объявлен отбой угрозы атаки беспилотников. Аэропорт Курумоч возобновил работу в штатном режиме.