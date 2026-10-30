ФНС начала тестировать систему для выявления скрытых доходов самозанятых

Налог на профессиональный доход действует в рамках эксперимента до конца 2028 года, вопрос о его продлении пока не решен. Самозанятые платят 4% при работе с физлицами и 6% — с компаниями. Годовой лимит дохода составляет 2,4 млн руб. За его сокрытие предусмотрены штрафы — 20% от суммы операции при первом нарушении и 100% — при повторном в течение шести месяцев.