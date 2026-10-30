ФНС начала тестировать систему для выявления скрытых доходов самозанятых
Федеральная налоговая служба (ФНС) тестирует автоматизированную систему для выявления скрытых доходов самозанятых. Она будет считать подозрительным регулярное аннулирование чеков в приложении «Мой налог», пишут «Ведомости» со ссылкой на начальника управления оперативного контроля ФНС Владимира Мальцева.
Алгоритмы системы будут отслеживать систематическое аннулирование чеков. Еще одним поводом для проверки станет отмена чеков через посредников — банки или цифровые платформы.
На данный момент система тестировалась только в регионах. За девять месяцев она помогла привлечь к ответственности не менее 3 тыс. самозанятых, заявил господин Мальцев. Общая сумма штрафов достигла 300 млн руб., отметил он.
Налог на профессиональный доход действует в рамках эксперимента до конца 2028 года, вопрос о его продлении пока не решен. Самозанятые платят 4% при работе с физлицами и 6% — с компаниями. Годовой лимит дохода составляет 2,4 млн руб. За его сокрытие предусмотрены штрафы — 20% от суммы операции при первом нарушении и 100% — при повторном в течение шести месяцев.
В 2025 году министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что декларируемый самозанятыми заработок «вызывает беспокойство» властей, так как у трети плательщиков НПД он нулевой, а у части самозанятых и вовсе не достигает минимального размера оплаты труда. В том же году Счетная палата предложила наделить ФНС правом отслеживать расчеты и денежные переводы самозанятых. В 2026 году количество зарегистрированных самозанятых достигло 16,8 млн человек.