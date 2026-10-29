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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Черноземье

Глава управления лесами Орловской области Александр Насонов покидает пост

Александр Насонов покидает пост начальника управления лесами Орловской области. Губернатор Андрей Клычков поблагодарил его за работу и вручил медаль «За трудовые успехи» на совещании с главами муниципалитетов 29 октября. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков (справа) и экс-глава управления лесами в регионе Александр Насонов (слева)

Губернатор Орловской области Андрей Клычков (справа) и экс-глава управления лесами в регионе Александр Насонов (слева)

Правительство Орловской области

Господин Насонов был назначен начальником управления лесами в июле 2022 года, ранее исполнял обязанности руководителя ведомства. Он посвятил трудовой деятельности в Орловской области 40 лет. Значительную часть карьеры — 35 лет — работал в администрации Троснянского района, более десяти лет возглавляя ее.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что врио главы Новосильского района Орловской области назначена Оксана Щукина. Ее предшественник Евгений Демин, возглавлявший администрацию с 2020 года, сложил полномочия после избрания депутатом райсовета.
Мария Свиридова