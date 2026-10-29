Глава управления лесами Орловской области Александр Насонов покидает пост

Господин Насонов был назначен начальником управления лесами в июле 2022 года, ранее исполнял обязанности руководителя ведомства. Он посвятил трудовой деятельности в Орловской области 40 лет. Значительную часть карьеры — 35 лет — работал в администрации Троснянского района, более десяти лет возглавляя ее.