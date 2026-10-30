МГКЛ допустила технический дефолт по купону на 24,66 млн рублей
ПАО «МГКЛ» не исполнило обязательства по выплате 21-го купона облигационного выпуска серии 001Р-07 объемом 1 млрд руб. Платеж на сумму 24,66 млн руб. должен был поступить в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» 29 октября, однако перечисление средств в безналичном порядке не состоялось, сообщил эмитент.
Причиной неисполнения компания назвала отсутствие перевода денежных средств в рублях на счет центрального депозитария. Фактически речь идет о техническом дефолте: эмитент признал, что выплата купонного дохода держателям бумаг в установленный срок не произведена.
Группа заявила, что прилагает все усилия для урегулирования ситуации с задолженностью дочерних компаний и выплатой купонного дохода. Держатели ценных бумаг будут информироваться в установленном порядке, подчеркнули в компании.
Выпуск 001Р-07 был размещен в феврале прошлого года по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. МГКЛ работает на вторичном рынке высоколиквидных товаров: развивает ресейл-сеть, перерабатывает лом драгоценных металлов и выдает займы под залог. Акции ПАО «МГКЛ» торгуются на Московской бирже с декабря 2023 года, капитализация по итогам IPO составила 3,17 млрд руб.