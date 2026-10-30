МГКЛ допустила технический дефолт по купону на 24,66 млн рублей

Выпуск 001Р-07 был размещен в феврале прошлого года по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. МГКЛ работает на вторичном рынке высоколиквидных товаров: развивает ресейл-сеть, перерабатывает лом драгоценных металлов и выдает займы под залог. Акции ПАО «МГКЛ» торгуются на Московской бирже с декабря 2023 года, капитализация по итогам IPO составила 3,17 млрд руб.