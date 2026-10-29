Липецкий завод тепличных конструкций избежал банкротства по иску ФНС

По данным Rusprofile, ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» зарегистрировано на грязинской площадке особой экономической зоны «Липецк» в 2014 году. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал составляет 13,4 тыс. руб. Единственный владелец — ставропольское ООО «Созвездие», принадлежащее Эдуарду Андрусенко. Генеральным директором предприятия с июня 2025 года выступает Николай Барышников. В 2025 году завод выручил 1,5 млрд, чистая прибыль составила 521 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 4,3 млрд и 203 млн соответственно.