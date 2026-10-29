Липецкий завод тепличных конструкций избежал банкротства по иску ФНС
Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по делу о признании банкротом ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» (ЛЗТК). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Разбирательство в конце сентября инициировала Межрайонная ИФНС России №20 по Саратовской области. Она заявила задолженность по обязательным платежам в бюджет в размере 92 млн руб.
В октябре 2026 года от налоговой поступило ходатайство об отказе от требований в связи с погашением задолженности. Изучив материалы дела, суд вынес определение о прекращении производства.
По данным Rusprofile, ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» зарегистрировано на грязинской площадке особой экономической зоны «Липецк» в 2014 году. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал составляет 13,4 тыс. руб. Единственный владелец — ставропольское ООО «Созвездие», принадлежащее Эдуарду Андрусенко. Генеральным директором предприятия с июня 2025 года выступает Николай Барышников. В 2025 году завод выручил 1,5 млрд, чистая прибыль составила 521 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 4,3 млрд и 203 млн соответственно.
В январе Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по делу о банкротстве ЛЗТК по иску воронежского ООО «АВА-трейд», которое ранее принадлежало банкротящемуся бизнесмену Леониду Арапову. Арбитраж удовлетворил ходатайство кредитора после погашения ответчиком задолженности.